https://ria.ru/20220404/andreeva-1781646599.html
Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст
Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст - РИА Новости, 04.04.2022
Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст. Ее дата рождения долгое время вызывала вопросы, так как в "Википедии" указаны два... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:57
2022-04-04T11:57
2022-04-04T11:57
шоубиз
юрий лужков
екатерина андреева
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ведущая Первого канала Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст. Ее дата рождения долгое время вызывала вопросы, так как в "Википедии" указаны два разных года: 1961 и 1965-й. В интервью Надежде Стрелец Андреева отметила, что она родилась в 1965 году и ей 56 лет. Кроме того, ведущая опровергла миф, что паспорт когда-то ей вручал лично мэр Москвы Юрий Лужков. Ранее Андреева призналась, от каких продуктов отказалась. Она не ест сахар, колбасы, сосиски, консервы, полуфабрикаты, торты, конфеты и пирожные.
https://ria.ru/20211213/andreeva-1763458353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий лужков, екатерина андреева
Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст
Екатерина Андреева опровергла данные "Википедии" и назвала свой реальный возраст