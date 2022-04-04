https://ria.ru/20220404/andreeva-1781646599.html

Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст

Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст - РИА Новости, 04.04.2022

Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст. Ее дата рождения долгое время вызывала вопросы, так как в "Википедии" указаны два... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:57

2022-04-04T11:57

2022-04-04T11:57

шоубиз

юрий лужков

екатерина андреева

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ведущая Первого канала Екатерина Андреева назвала свой реальный возраст. Ее дата рождения долгое время вызывала вопросы, так как в "Википедии" указаны два разных года: 1961 и 1965-й. В интервью Надежде Стрелец Андреева отметила, что она родилась в 1965 году и ей 56 лет. Кроме того, ведущая опровергла миф, что паспорт когда-то ей вручал лично мэр Москвы Юрий Лужков. Ранее Андреева призналась, от каких продуктов отказалась. Она не ест сахар, колбасы, сосиски, консервы, полуфабрикаты, торты, конфеты и пирожные.

https://ria.ru/20211213/andreeva-1763458353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

юрий лужков, екатерина андреева