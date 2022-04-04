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Албания отменила визы для россиян на летний сезон - РИА Новости, 04.04.2022
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Туризм
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Албания отменила визы для россиян на летний сезон
Албания отменила визы для россиян на летний сезон - РИА Новости, 04.04.2022
Албания отменила визы для россиян на летний сезон
Посольство Албании в России сообщило, что в 2022 году наши туристы смогут посещать страну без виз с 1 мая по 30 сентября. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:45
2022-04-04T17:45
туризм
туризм
новости - туризм
албания
туристы
куда поехать
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Посольство Албании в России сообщило, что в 2022 году наши туристы смогут посещать страну без виз с 1 мая по 30 сентября.Это регулируется постановлением Совета Министров Республики Албания № 858 от 29 декабря 2021 года.Дипмиссия уточняет, что россияне смогут прибывать в страну без разрешения на въезд сроком до 90 дней и должны покинуть ее до 30 сентября включительно.Если иностранец планирует находится в Албании более 90 дней, ему необходимо получить визу типа D.
https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html
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туризм, новости - туризм, албания, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, визы
17:45 04.04.2022
 
Албания отменила визы для россиян на летний сезон

Российские туристы с 1 мая по 30 сентября смогут приезжать в Албанию без виз

© Depositphotos / nemetz83 Туристы в городе Круя, Албания
Туристы в городе Круя, Албания - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Depositphotos / nemetz83
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Посольство Албании в России сообщило, что в 2022 году наши туристы смогут посещать страну без виз с 1 мая по 30 сентября.
Это регулируется постановлением Совета Министров Республики Албания № 858 от 29 декабря 2021 года.
Дипмиссия уточняет, что россияне смогут прибывать в страну без разрешения на въезд сроком до 90 дней и должны покинуть ее до 30 сентября включительно.
Если иностранец планирует находится в Албании более 90 дней, ему необходимо получить визу типа D.
Саранда, Албания - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня 2021, 08:00Туризм
Страна, свободная от коронавируса: Албания открыта, стоит ли туда ехать
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмАлбаниятуристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на мореВизы
 
 
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