https://ria.ru/20220404/albaniya-1781739208.html

Албания отменила визы для россиян на летний сезон

Албания отменила визы для россиян на летний сезон - РИА Новости, 04.04.2022

Албания отменила визы для россиян на летний сезон

Посольство Албании в России сообщило, что в 2022 году наши туристы смогут посещать страну без виз с 1 мая по 30 сентября. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:45

2022-04-04T17:45

2022-04-04T17:45

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Посольство Албании в России сообщило, что в 2022 году наши туристы смогут посещать страну без виз с 1 мая по 30 сентября.Это регулируется постановлением Совета Министров Республики Албания № 858 от 29 декабря 2021 года.Дипмиссия уточняет, что россияне смогут прибывать в страну без разрешения на въезд сроком до 90 дней и должны покинуть ее до 30 сентября включительно.Если иностранец планирует находится в Албании более 90 дней, ему необходимо получить визу типа D.

https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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