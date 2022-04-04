https://ria.ru/20220404/albaniya-1781739208.html
Албания отменила визы для россиян на летний сезон
Албания отменила визы для россиян на летний сезон - РИА Новости, 04.04.2022
Албания отменила визы для россиян на летний сезон
Посольство Албании в России сообщило, что в 2022 году наши туристы смогут посещать страну без виз с 1 мая по 30 сентября. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:45
2022-04-04T17:45
2022-04-04T17:45
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Посольство Албании в России сообщило, что в 2022 году наши туристы смогут посещать страну без виз с 1 мая по 30 сентября.Это регулируется постановлением Совета Министров Республики Албания № 858 от 29 декабря 2021 года.Дипмиссия уточняет, что россияне смогут прибывать в страну без разрешения на въезд сроком до 90 дней и должны покинуть ее до 30 сентября включительно.Если иностранец планирует находится в Албании более 90 дней, ему необходимо получить визу типа D.
https://ria.ru/20210610/albaniya-1736331875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Албания отменила визы для россиян на летний сезон
Российские туристы с 1 мая по 30 сентября смогут приезжать в Албанию без виз