Посол выразил надежду на сохранение Венгрией интереса к атомным проектам
Посол Станиславов выразил надежду на сохранение Венгрией интереса к атомным проектам
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. РФ рассчитывает, что новое правительство Венгрии сохранит заинтересованность в реализации проекта по строительству АЭС "Пакш", заявил РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
"Полагаю, что правительство Венгрии, которое будет сформировано по итогам только что состоявшихся выборов, сохранит заинтересованность в реализации нашего крупнейшего двустороннего проекта, который, ко всему прочему, финансируется на выгодных условиях за счет предоставленного Российской Федерацией государственного кредита", - сказал Станиславов.
Посол напомнил, что руководство Венгрии неоднократно заявляло, что без атомной энергетики, доля которой в энергетическом балансе сейчас составляет порядка 52%, обеспечить устойчивость экономики и энергоснабжение частных домохозяйств, тем более по ценам, которые в Венгрии одни из самых низких в Европе, попросту невозможно.
По словам Станиславова, череда новых санкционных ограничений со стороны Брюсселя, к которым Венгрия была вынуждена присоединиться, не способствует созданию благоприятных условий для успешной и своевременной реализации проекта. "Потребуется определенная адаптация хода его реализации с учетом новых реалий, но это все – решаемые вопросы, поскольку мы ощущаем и у венгерской, и российской сторон контракта нацеленность на конечный результат, отвечающий взаимным интересам", - отметил он.
"В настоящее же время Венгерское Национальное управление по атомной энергии завершает оценку предоставленной подрядчиком технической документации; надеемся, что скоро все необходимые на данном этапе разрешения будут получены", - сказал Станиславов.
По его словам, сооружение новых блоков является еще и важным фактором, оказывающим стимулирующее влияние на развитие всей экономики Венгрии. Контрактом предусмотрена высокая степень локализации: местный малый и средний бизнес привлекается к выполнению подрядных работ, создаются дополнительные рабочие места, строятся подъездные пути, мосты, автотрассы, добавил посол.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика – способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства – венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".