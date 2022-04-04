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Посол выразил надежду на сохранение Венгрией интереса к атомным проектам

Посол выразил надежду на сохранение Венгрией интереса к атомным проектам - РИА Новости, 04.04.2022

Посол выразил надежду на сохранение Венгрией интереса к атомным проектам

РФ рассчитывает, что новое правительство Венгрии сохранит заинтересованность в реализации проекта по строительству АЭС "Пакш", заявил РИА Новости посол России в РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:42

2022-04-04T19:42

2022-04-04T19:42

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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. РФ рассчитывает, что новое правительство Венгрии сохранит заинтересованность в реализации проекта по строительству АЭС "Пакш", заявил РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов."Полагаю, что правительство Венгрии, которое будет сформировано по итогам только что состоявшихся выборов, сохранит заинтересованность в реализации нашего крупнейшего двустороннего проекта, который, ко всему прочему, финансируется на выгодных условиях за счет предоставленного Российской Федерацией государственного кредита", - сказал Станиславов.Посол напомнил, что руководство Венгрии неоднократно заявляло, что без атомной энергетики, доля которой в энергетическом балансе сейчас составляет порядка 52%, обеспечить устойчивость экономики и энергоснабжение частных домохозяйств, тем более по ценам, которые в Венгрии одни из самых низких в Европе, попросту невозможно.По словам Станиславова, череда новых санкционных ограничений со стороны Брюсселя, к которым Венгрия была вынуждена присоединиться, не способствует созданию благоприятных условий для успешной и своевременной реализации проекта. "Потребуется определенная адаптация хода его реализации с учетом новых реалий, но это все – решаемые вопросы, поскольку мы ощущаем и у венгерской, и российской сторон контракта нацеленность на конечный результат, отвечающий взаимным интересам", - отметил он."В настоящее же время Венгерское Национальное управление по атомной энергии завершает оценку предоставленной подрядчиком технической документации; надеемся, что скоро все необходимые на данном этапе разрешения будут получены", - сказал Станиславов.По его словам, сооружение новых блоков является еще и важным фактором, оказывающим стимулирующее влияние на развитие всей экономики Венгрии. Контрактом предусмотрена высокая степень локализации: местный малый и средний бизнес привлекается к выполнению подрядных работ, создаются дополнительные рабочие места, строятся подъездные пути, мосты, автотрассы, добавил посол.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика – способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства – венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".

https://ria.ru/20220401/vengriya-1781258212.html

https://ria.ru/20220404/vybory-1781609201.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/serbiya-1781736450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, венгрия, аэс "пакш", аэс "пакш-2", в мире