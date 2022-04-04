https://ria.ru/20220404/aes-1781722884.html

Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол

Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол - РИА Новости, 04.04.2022

Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол

Антироссийские санкции не повлияли на ход сотрудничества с Индией по строительству АЭС, заявил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T16:14

2022-04-04T16:14

2022-04-04T16:14

в мире

россия

индия

куданкулам

санкции в отношении россии

денис алипов

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Антироссийские санкции не повлияли на ход сотрудничества с Индией по строительству АЭС, заявил посол России в Индии Денис Алипов."Нынешняя ситуация и нынешние сложности, с которыми сталкивается наша страна ввиду масштабных санкций, также не отразилась на нашем сотрудничестве (в атомной сфере - ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.

https://ria.ru/20220210/aes-1772002833.html

https://ria.ru/20210906/vladivostok-1748782700.html

россия

индия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, индия, куданкулам, санкции в отношении россии, денис алипов