https://ria.ru/20220404/aes-1781722884.html
Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол
Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол - РИА Новости, 04.04.2022
Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол
Антироссийские санкции не повлияли на ход сотрудничества с Индией по строительству АЭС, заявил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:14
2022-04-04T16:14
2022-04-04T16:14
в мире
россия
индия
куданкулам
санкции в отношении россии
денис алипов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771857107_0:0:1912:1076_1920x0_80_0_0_980d8151e3406e8648d25003c8d90c58.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Антироссийские санкции не повлияли на ход сотрудничества с Индией по строительству АЭС, заявил посол России в Индии Денис Алипов."Нынешняя ситуация и нынешние сложности, с которыми сталкивается наша страна ввиду масштабных санкций, также не отразилась на нашем сотрудничестве (в атомной сфере - ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.
https://ria.ru/20220210/aes-1772002833.html
https://ria.ru/20210906/vladivostok-1748782700.html
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771857107_298:0:1738:1080_1920x0_80_0_0_8ebfe39aca42b618e327d70473e59acf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, куданкулам, санкции в отношении россии, денис алипов
Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол
Посол в Нью-Дели Алипов: санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости.
Антироссийские санкции не повлияли на ход сотрудничества с Индией по строительству АЭС, заявил
посол России в Индии Денис Алипов.
"Нынешняя ситуация и нынешние сложности, с которыми сталкивается наша страна ввиду масштабных санкций, также не отразилась на нашем сотрудничестве (в атомной сфере - ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Россия
является одним из ключевых партнеров Индии
в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам
" с реакторами ВВЭР-1000
. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.
В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.
Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.