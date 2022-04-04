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Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол - РИА Новости, 04.04.2022
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Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол
Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол - РИА Новости, 04.04.2022
Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол
Антироссийские санкции не повлияли на ход сотрудничества с Индией по строительству АЭС, заявил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T16:14
2022-04-04T16:14
в мире
россия
индия
куданкулам
санкции в отношении россии
денис алипов
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Антироссийские санкции не повлияли на ход сотрудничества с Индией по строительству АЭС, заявил посол России в Индии Денис Алипов."Нынешняя ситуация и нынешние сложности, с которыми сталкивается наша страна ввиду масштабных санкций, также не отразилась на нашем сотрудничестве (в атомной сфере - ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.
https://ria.ru/20220210/aes-1772002833.html
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в мире, россия, индия, куданкулам, санкции в отношении россии, денис алипов
16:14 04.04.2022
 
Санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии, заявил посол

Посол в Нью-Дели Алипов: санкции не повлияли на проект строительства АЭС в Индии

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике ИндииПосол России в Индии Денис Алипов
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Индии
Посол России в Индии Денис Алипов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Антироссийские санкции не повлияли на ход сотрудничества с Индией по строительству АЭС, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
"Нынешняя ситуация и нынешние сложности, с которыми сталкивается наша страна ввиду масштабных санкций, также не отразилась на нашем сотрудничестве (в атомной сфере - ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
АЭС Куданкулам на юге Индии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 09:24
Посол России рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.
В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.
Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.
Экибастузская ГРЭС-1 - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября 2021, 08:00
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
 
В миреРоссияИндияКуданкуламСанкции в отношении РоссииДенис Алипов
 
 
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