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Новую станцию "Аэроэкспресса" планируют открыть в мае - РИА Новости, 04.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220404/aeroekspress-1781640100.html
Новую станцию "Аэроэкспресса" планируют открыть в мае
Новую станцию "Аэроэкспресса" планируют открыть в мае - РИА Новости, 04.04.2022
Новую станцию "Аэроэкспресса" планируют открыть в мае
Новую станцию "Аэроэкспресса" у северных терминалов аэропорта Шереметьево могут открыть в мае, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:15
2022-04-04T12:15
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
пассажиры
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новую станцию "Аэроэкспресса" у северных терминалов аэропорта Шереметьево могут открыть в мае, сообщает АТОР.На данный момент на сайте перевозчика доступны билеты начиная с 4 мая. Стоимость стандартная: 450 рублей в одну сторону и 850 — "туда-обратно".Поезда будут курсировать с 05:15 утра до 01:31 ночи в направлении терминалов B и C, а в обратном — с 04:26 до 23:46, следует из расписания.Однако в дороге придется провести минимум 65-70 минут: на маршруте предусмотрены остановки. В связи с этим специалисты сомневаются, что новый поезд сможет конкурировать с экспресс-автобусом из Ховрино, на котором добираться до аэропорта гораздо быстрее — всего за 20 минут.
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новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс
12:15 04.04.2022
 
Новую станцию "Аэроэкспресса" планируют открыть в мае

Новую станцию "Аэроэкспресса" у северных терминалов Шереметьево планируют открыть в мае

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции "Славянский бульвар" линии МЦД-1
Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новую станцию "Аэроэкспресса" у северных терминалов аэропорта Шереметьево могут открыть в мае, сообщает АТОР.
На данный момент на сайте перевозчика доступны билеты начиная с 4 мая. Стоимость стандартная: 450 рублей в одну сторону и 850 — "туда-обратно".
Поезда будут курсировать с 05:15 утра до 01:31 ночи в направлении терминалов B и C, а в обратном — с 04:26 до 23:46, следует из расписания.
Однако в дороге придется провести минимум 65-70 минут: на маршруте предусмотрены остановки. В связи с этим специалисты сомневаются, что новый поезд сможет конкурировать с экспресс-автобусом из Ховрино, на котором добираться до аэропорта гораздо быстрее — всего за 20 минут.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыпассажирыШереметьево (аэропорт)Аэроэкспресс
 
 
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