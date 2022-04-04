https://ria.ru/20220404/aeroekspress-1781640100.html
Новую станцию "Аэроэкспресса" планируют открыть в мае
Новую станцию "Аэроэкспресса" планируют открыть в мае - РИА Новости, 04.04.2022
Новую станцию "Аэроэкспресса" планируют открыть в мае
Новую станцию "Аэроэкспресса" у северных терминалов аэропорта Шереметьево могут открыть в мае, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:15
2022-04-04T12:15
2022-04-04T12:15
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Новую станцию "Аэроэкспресса" у северных терминалов аэропорта Шереметьево могут открыть в мае, сообщает АТОР.На данный момент на сайте перевозчика доступны билеты начиная с 4 мая. Стоимость стандартная: 450 рублей в одну сторону и 850 — "туда-обратно".Поезда будут курсировать с 05:15 утра до 01:31 ночи в направлении терминалов B и C, а в обратном — с 04:26 до 23:46, следует из расписания.Однако в дороге придется провести минимум 65-70 минут: на маршруте предусмотрены остановки. В связи с этим специалисты сомневаются, что новый поезд сможет конкурировать с экспресс-автобусом из Ховрино, на котором добираться до аэропорта гораздо быстрее — всего за 20 минут.
https://ria.ru/20220404/shri-lanka-1781617334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс
Новую станцию "Аэроэкспресса" планируют открыть в мае
Новую станцию "Аэроэкспресса" у северных терминалов Шереметьево планируют открыть в мае
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Новую станцию "Аэроэкспресса" у северных терминалов аэропорта Шереметьево могут открыть в мае, сообщает
АТОР.
На данный момент на сайте перевозчика доступны билеты начиная с 4 мая. Стоимость стандартная: 450 рублей в одну сторону и 850 — "туда-обратно".
Поезда будут курсировать с 05:15 утра до 01:31 ночи в направлении терминалов B и C, а в обратном — с 04:26 до 23:46, следует из расписания.
Однако в дороге придется провести минимум 65-70 минут: на маршруте предусмотрены остановки. В связи с этим специалисты сомневаются, что новый поезд сможет конкурировать с экспресс-автобусом из Ховрино, на котором добираться до аэропорта гораздо быстрее — всего за 20 минут.