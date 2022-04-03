https://ria.ru/20220403/zinchenko-1781580810.html

"Какой позор". Британцы высмеяли русофобскую выходку украинского футболиста

"Какой позор". Британцы высмеяли русофобскую выходку украинского футболиста - РИА Новости, 03.04.2022

"Какой позор". Британцы высмеяли русофобскую выходку украинского футболиста

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александра Зинченко за русофобскую публикацию. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T22:53

2022-04-03T22:53

2022-04-03T22:53

в мире

украина

великобритания

александр зинченко

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины по футболу Александра Зинченко за русофобскую публикацию.В видеоролике, опубликованном в социальной сети спортсмена, Зинченко безосновательно обвинил российские войска в "агрессии по отношению к мирному населению" и потребовал от подписчиков "помочь Украине". Содержание видео было пересказано в статье Daily Mail.Ролик Зинченко не получил ожидаемого отклика. Читатели газеты обвинили футболиста в двуличии."Какой позор . Удобно наверно вести войну в социальных сетях из своего особняка в Англии", — написал пользователь."Украина постепенно превращается в бренд, инструмент для пропаганды", — добавили в комментариях."Мы все внесли свою лепту, все вложились, и Британия отправила вам оружие. Как насчет того, чтобы вернуться на Родину", — предположил один из читателей."А как насчет несчастных жителей Афганистана, Палестины и Ирака. Или они не так важны?" — спросил юзер."Не указывай Западу, что делать, пока сам сидишь в тепле и уюте. Мы и не должны оказывать никакой поддержки", — разозлился британец.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/zelenskiy-1781492866.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, великобритания, александр зинченко