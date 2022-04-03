19:47 03.04.2022 (обновлено: 20:49 03.04.2022)
Зеленский заявил, что США не предоставили Украине гарантии безопасности
Президент Зеленский заявил, что США не предоставили Украине гарантии безопасности
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Украина пока не получила ни от кого, включая США, гарантий безопасности, которых добивается для урегулирования с Россией, заявил Владимир Зеленский в интервью CBS.
"Мы очень благодарны США за поддержку. Это в самом деле очень весомая помощь. Но в том, что касается гарантий безопасности, мы пока их не получили ни от кого, а мы должны их получить", — сказал он.
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"Мне нужны мощные юридические гарантии с описанием вооружений, человеческого фактора, санкционной политики, превентивного реагирования — не только после того, как будут убиты люди", —добавил Зеленский.
При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь.
"Это могут быть пять стран-гарантов. Возможно, даже три станут полноценно выступать в защиту Украины и будут вовлечены в ее защиту", — отметил он.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.