https://ria.ru/20220403/zelenskiy-1781567380.html

Зеленский заявил, что США не предоставили Украине гарантии безопасности

Зеленский заявил, что США не предоставили Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 03.04.2022

Зеленский заявил, что США не предоставили Украине гарантии безопасности

Украина пока не получила ни от кого, включая США, гарантий безопасности, которых добивается для урегулирования с Россией, заявил Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:47

2022-04-03T19:47

2022-04-03T20:49

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Украина пока не получила ни от кого, включая США, гарантий безопасности, которых добивается для урегулирования с Россией, заявил Владимир Зеленский в интервью CBS."Мы очень благодарны США за поддержку. Это в самом деле очень весомая помощь. Но в том, что касается гарантий безопасности, мы пока их не получили ни от кого, а мы должны их получить", — сказал он.Украинские власти говорят о согласии на внеблоковый и безъядерный статус при гарантиях безопасности со стороны ряда стран, среди которых чаще всего называют пятерку постоянных членов СБ ООН, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль."Мне нужны мощные юридические гарантии с описанием вооружений, человеческого фактора, санкционной политики, превентивного реагирования — не только после того, как будут убиты люди", —добавил Зеленский. При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь."Это могут быть пять стран-гарантов. Возможно, даже три станут полноценно выступать в защиту Украины и будут вовлечены в ее защиту", — отметил он.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220403/germaniya-1781558269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, владимир зеленский