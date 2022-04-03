Рейтинг@Mail.ru
WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца избежать конфликт с Россией - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/zelenskiy-1781502571.html
WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца избежать конфликт с Россией
WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца избежать конфликт с Россией - РИА Новости, 03.04.2022
WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца избежать конфликт с Россией
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Москвой, отказавшись от вступления Киева в НАТО,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T02:47
2022-04-03T03:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
украина
владимир зеленский
олаф шольц
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779418362_105:0:2894:1569_1920x0_80_0_0_4ed3e4e446e5a68b7f673e928a7c5fdf.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Москвой, отказавшись от вступления Киева в НАТО, но украинский лидер отказался от мирного решения вопроса, пишет Wall Street Journal.Зеленский в ответ отказался от возможности урегулирования, заявив, что большинство жителей бывшей советской республики якобы поддерживают вступление страны в НАТО.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отмечали в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/strakh-1781407913.html
донбасс
украина
германия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779418362_269:0:2937:2001_1920x0_80_0_0_2332909730f656efaccbe0976bfc7ef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, владимир зеленский, олаф шольц, германия, сша, джо байден, владимир путин, россия
02:47 03.04.2022 (обновлено: 03:40 03.04.2022)
 
WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца избежать конфликт с Россией

Wall Street Journal: Зеленский отверг идею Шольца по НАТО, которая исключала конфликт с РФ

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Москвой, отказавшись от вступления Киева в НАТО, но украинский лидер отказался от мирного решения вопроса, пишет Wall Street Journal.

"Шольц предпринял последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. На встрече в Мюнхене 19 февраля он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Это соглашение бы подписали Путин и Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины", — сообщает издание.

Зеленский в ответ отказался от возможности урегулирования, заявив, что большинство жителей бывшей советской республики якобы поддерживают вступление страны в НАТО.
"Его ответ заставил немецких чиновников обеспокоиться, что шансы на мир тают", — пишет газета.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отмечали в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша
Вчера, 03:07
Зеленский понадеялся, что "лидер великой державы" Байден не боится Путина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассУкраинаВладимир ЗеленскийОлаф ШольцГерманияСШАДжо БайденВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала