02:47 03.04.2022 (обновлено: 03:40 03.04.2022)
WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца избежать конфликт с Россией
Wall Street Journal: Зеленский отверг идею Шольца по НАТО, которая исключала конфликт с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Москвой, отказавшись от вступления Киева в НАТО, но украинский лидер отказался от мирного решения вопроса, пишет Wall Street Journal.
"Шольц предпринял последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. На встрече в Мюнхене 19 февраля он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией. Это соглашение бы подписали Путин и Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины", — сообщает издание.
Зеленский в ответ отказался от возможности урегулирования, заявив, что большинство жителей бывшей советской республики якобы поддерживают вступление страны в НАТО.
"Его ответ заставил немецких чиновников обеспокоиться, что шансы на мир тают", — пишет газета.
Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отмечали в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.