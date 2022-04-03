https://ria.ru/20220403/zelenskiy-1781502571.html

WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца избежать конфликт с Россией

WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца избежать конфликт с Россией - РИА Новости, 03.04.2022

WSJ: Зеленский отверг предложение Шольца избежать конфликт с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Москвой, отказавшись от вступления Киева в НАТО,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T02:47

2022-04-03T02:47

2022-04-03T03:40

обострение ситуации в днр и лнр

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олаф шольц

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Москвой, отказавшись от вступления Киева в НАТО, но украинский лидер отказался от мирного решения вопроса, пишет Wall Street Journal.Зеленский в ответ отказался от возможности урегулирования, заявив, что большинство жителей бывшей советской республики якобы поддерживают вступление страны в НАТО.Российские подразделения 24 февраля начали специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отмечали в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/strakh-1781407913.html

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