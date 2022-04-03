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Уроженка Харькова заявила, что за незнание украинского языка могли уволить - РИА Новости, 03.04.2022
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https://ria.ru/20220403/yazyk-1781570798.html
Уроженка Харькова заявила, что за незнание украинского языка могли уволить
Уроженка Харькова заявила, что за незнание украинского языка могли уволить - РИА Новости, 03.04.2022
Уроженка Харькова заявила, что за незнание украинского языка могли уволить
В русскоязычном Харькове за незнание украинского языка могли уволить, а детям не давали его учить, рассказала журналистам уроженка этого города, которая недавно РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T20:36
2022-04-03T22:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. В русскоязычном Харькове за незнание украинского языка могли уволить, а детям не давали его учить, рассказала журналистам уроженка этого города, которая недавно из него уехала.Она уточнила, что для того, чтобы дети посещали хотя бы один раз в неделю урок русского языка, нужно было написать специальное заявление."Мы детям писали разрешения, чтобы дети посещали хотя бы один урок русского языка… Ребенка вот на днях заставила учить уроки - сидит, читает украинский язык, поворачивается и говорит: "А зачем мне его учить? Все равно уже русские пришли, нужно же уже русский язык начинать учить". Поэтому ждём", - рассказала жительница второго крупнейшего города Украины.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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Жительница Харькова о том, как не давали детям учить русский язык
В русскоязычном Харькове за незнание украинского могли уволить, а русский детям не давали учить, рассказала уроженка этого города
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в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр
20:36 03.04.2022 (обновлено: 22:01 03.04.2022)
 
Уроженка Харькова заявила, что за незнание украинского языка могли уволить

Уроженка Харькова рассказала, что за незнание украинского языка могли уволить

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. В русскоязычном Харькове за незнание украинского языка могли уволить, а детям не давали его учить, рассказала журналистам уроженка этого города, которая недавно из него уехала.
"Меня с работы практически уволили. Я в свои 33 года начала учить украинский язык, потому что строго-настрого мы должны общаться на "мове". А если я ее не знаю, что мне делать? Работы лишиться? Пришлось учить вместе с детьми украинский язык, потому что я училась в русской школе. Ну а наш президент посчитал нужным, что нам русский язык не нужен, хотя на нем общается весь Харьков", - рассказала женщина.
Она уточнила, что для того, чтобы дети посещали хотя бы один раз в неделю урок русского языка, нужно было написать специальное заявление.
"Мы детям писали разрешения, чтобы дети посещали хотя бы один урок русского языка… Ребенка вот на днях заставила учить уроки - сидит, читает украинский язык, поворачивается и говорит: "А зачем мне его учить? Все равно уже русские пришли, нужно же уже русский язык начинать учить". Поэтому ждём", - рассказала жительница второго крупнейшего города Украины.
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