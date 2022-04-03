20:36 03.04.2022 (обновлено: 22:01 03.04.2022)
Уроженка Харькова заявила, что за незнание украинского языка могли уволить
Уроженка Харькова рассказала, что за незнание украинского языка могли уволить
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. В русскоязычном Харькове за незнание украинского языка могли уволить, а детям не давали его учить, рассказала журналистам уроженка этого города, которая недавно из него уехала.
"Меня с работы практически уволили. Я в свои 33 года начала учить украинский язык, потому что строго-настрого мы должны общаться на "мове". А если я ее не знаю, что мне делать? Работы лишиться? Пришлось учить вместе с детьми украинский язык, потому что я училась в русской школе. Ну а наш президент посчитал нужным, что нам русский язык не нужен, хотя на нем общается весь Харьков", - рассказала женщина.
Она уточнила, что для того, чтобы дети посещали хотя бы один раз в неделю урок русского языка, нужно было написать специальное заявление.
"Мы детям писали разрешения, чтобы дети посещали хотя бы один урок русского языка… Ребенка вот на днях заставила учить уроки - сидит, читает украинский язык, поворачивается и говорит: "А зачем мне его учить? Все равно уже русские пришли, нужно же уже русский язык начинать учить". Поэтому ждём", - рассказала жительница второго крупнейшего города Украины.
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