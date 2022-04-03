https://ria.ru/20220403/yazyk-1781570798.html

Уроженка Харькова заявила, что за незнание украинского языка могли уволить

Уроженка Харькова заявила, что за незнание украинского языка могли уволить - РИА Новости, 03.04.2022

Уроженка Харькова заявила, что за незнание украинского языка могли уволить

В русскоязычном Харькове за незнание украинского языка могли уволить, а детям не давали его учить, рассказала журналистам уроженка этого города, которая недавно РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T20:36

2022-04-03T20:36

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. В русскоязычном Харькове за незнание украинского языка могли уволить, а детям не давали его учить, рассказала журналистам уроженка этого города, которая недавно из него уехала.Она уточнила, что для того, чтобы дети посещали хотя бы один раз в неделю урок русского языка, нужно было написать специальное заявление."Мы детям писали разрешения, чтобы дети посещали хотя бы один урок русского языка… Ребенка вот на днях заставила учить уроки - сидит, читает украинский язык, поворачивается и говорит: "А зачем мне его учить? Все равно уже русские пришли, нужно же уже русский язык начинать учить". Поэтому ждём", - рассказала жительница второго крупнейшего города Украины.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

харьков

украина

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Харькова о том, как не давали детям учить русский язык В русскоязычном Харькове за незнание украинского могли уволить, а русский детям не давали учить, рассказала уроженка этого города 2022-04-03T20:36 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, харьков, украина, ситуация в днр и лнр