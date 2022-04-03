Актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде
Похороны актрисы Александры Яковлевой пройдут в Калининграде 7 апреля
Александра Яковлева в фильме "Чародеи". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 3 апр – РИА Новости. Похороны актрисы Александры Яковлевой пройдут в Калининграде 7 апреля, отпевание состоится в Храме Александра Невского, сообщили РИА Новости в администрации Калининграда.
"Похороны актрисы Александры Яковлевой пройдут в Калининграде 7 апреля. Отпевание Александры Евгеньевны состоится в четверг в 11.00 (по местному времени) в храме Александра Невского", - сообщили в администрации.
Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), по руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. В 1979 году дебютировала в кинематографе, и в 80-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе, сыграла в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году приняла решение завершить актёрскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".
В 2016 году объявила о возобновлении актерской деятельности и сыграла одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж".
1 апреля 2022 года Яковлева скончалась после продолжительной болезни.
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