https://ria.ru/20220403/yakovleva-1781544964.html

Актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде

Актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде - РИА Новости, 03.04.2022

Актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде

Похороны актрисы Александры Яковлевой пройдут в Калининграде 7 апреля, отпевание состоится в Храме Александра Невского, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T15:10

2022-04-03T15:10

2022-04-03T15:10

культура

александра яковлева

калининград

кино и сериалы

яблоко

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КАЛИНИНГРАД, 3 апр – РИА Новости. Похороны актрисы Александры Яковлевой пройдут в Калининграде 7 апреля, отпевание состоится в Храме Александра Невского, сообщили РИА Новости в администрации Калининграда."Похороны актрисы Александры Яковлевой пройдут в Калининграде 7 апреля. Отпевание Александры Евгеньевны состоится в четверг в 11.00 (по местному времени) в храме Александра Невского", - сообщили в администрации.Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), по руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. В 1979 году дебютировала в кинематографе, и в 80-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе, сыграла в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году приняла решение завершить актёрскую карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".В 2016 году объявила о возобновлении актерской деятельности и сыграла одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж".1 апреля 2022 года Яковлева скончалась после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20220402/yakovleva-1781403735.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александра яковлева, калининград, кино и сериалы, яблоко, ссср