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При взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек

При взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек - РИА Новости, 03.04.2022

При взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб, более 30 пострадали в результате взрыва в ночном клубе в столице Азербайджана Баку, передает Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T07:58

2022-04-03T07:58

2022-04-03T09:58

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, более 30 пострадали в результате взрыва в ночном клубе в столице Азербайджана Баку, передает Sputnik Азербайджан."В ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку прогремел взрыв, который привел к пожару.… Как сообщают оперативные службы, минимум один человек погиб, более 30 пострадали", — сообщило агентство."Гражданин Италии госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом: травмы лица и челюсти, его состояние стабильное. Житель Сенегала доставлен в медицинский центр Нариманова - его состояние оценивается как критическое. По предварительным данным, россиян среди посетителей клуба не было", - говорится в сообщении Sputnik Азербайждан.Согласно информации ПО "Азеригаз", взрыв в ночном клубе на улице Талияра Алиярбекова, 13а произошел из-за утечки в баллоне со сжиженным газом. На территории объекта были обнаружены три баллона с пропаном.Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что при взрыве погиб один человек и 37 пострадали."В настоящее время зафиксирована одна смерть в результате взрыва в ночном клубе. Погибшая – работница заведения, 43-летняя Майя Ахундова. Еще 37 человек пострадали, состояние четырех из них оценивается как очень тяжелое", - отметили в структуре.По факту ЧП возбуждено уголовное дело по двум статьям - нарушение правил пожарной безопасности и халатность, приведшая к гибели и другим тяжелым последствиям, создана следственная группа.Как передает корреспондент РИА Новости, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров прибыл на место ЧП в центре Баку. Глава МЧС осмотрел место взрыва и отдал соответствующие поручения по объективному и всестороннему изучению причин инцидента.На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и Генпрокуратуры Азербайджана. Территория оцеплена по периметру, так как есть вероятность обрушения здания.В здании, где произошел взрыв, также находится отделение Сабаильского районного управления полиции.

https://ria.ru/20220315/meksika-1778178962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, баку, азербайджан, взрыв