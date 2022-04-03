Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/vzryv-1781507317.html
При взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек
При взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек - РИА Новости, 03.04.2022
При взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек
По меньшей мере один человек погиб, более 30 пострадали в результате взрыва в ночном клубе в столице Азербайджана Баку, передает Sputnik Азербайджан. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T07:58
2022-04-03T09:58
в мире
баку
азербайджан
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577925246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b796ae9260d9d984491746a19f08980.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, более 30 пострадали в результате взрыва в ночном клубе в столице Азербайджана Баку, передает Sputnik Азербайджан."В ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку прогремел взрыв, который привел к пожару.… Как сообщают оперативные службы, минимум один человек погиб, более 30 пострадали", — сообщило агентство."Гражданин Италии госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом: травмы лица и челюсти, его состояние стабильное. Житель Сенегала доставлен в медицинский центр Нариманова - его состояние оценивается как критическое. По предварительным данным, россиян среди посетителей клуба не было", - говорится в сообщении Sputnik Азербайждан.Согласно информации ПО "Азеригаз", взрыв в ночном клубе на улице Талияра Алиярбекова, 13а произошел из-за утечки в баллоне со сжиженным газом. На территории объекта были обнаружены три баллона с пропаном.Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что при взрыве погиб один человек и 37 пострадали."В настоящее время зафиксирована одна смерть в результате взрыва в ночном клубе. Погибшая – работница заведения, 43-летняя Майя Ахундова. Еще 37 человек пострадали, состояние четырех из них оценивается как очень тяжелое", - отметили в структуре.По факту ЧП возбуждено уголовное дело по двум статьям - нарушение правил пожарной безопасности и халатность, приведшая к гибели и другим тяжелым последствиям, создана следственная группа.Как передает корреспондент РИА Новости, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров прибыл на место ЧП в центре Баку. Глава МЧС осмотрел место взрыва и отдал соответствующие поручения по объективному и всестороннему изучению причин инцидента.На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и Генпрокуратуры Азербайджана. Территория оцеплена по периметру, так как есть вероятность обрушения здания.В здании, где произошел взрыв, также находится отделение Сабаильского районного управления полиции.
https://ria.ru/20220315/meksika-1778178962.html
https://ria.ru/20220324/vzryv-1779875652.html
баку
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577925246_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_be65f6b67339692828c804fbf3579e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, азербайджан, взрыв
07:58 03.04.2022 (обновлено: 09:58 03.04.2022)
 
При взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек

Sputnik: при взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек, более тридцати пострадали

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкСкорая помощь в Баку
Скорая помощь в Баку - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Скорая помощь в Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, более 30 пострадали в результате взрыва в ночном клубе в столице Азербайджана Баку, передает Sputnik Азербайджан.
"В ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку прогремел взрыв, который привел к пожару.… Как сообщают оперативные службы, минимум один человек погиб, более 30 пострадали", — сообщило агентство.
"Гражданин Италии госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом: травмы лица и челюсти, его состояние стабильное. Житель Сенегала доставлен в медицинский центр Нариманова - его состояние оценивается как критическое. По предварительным данным, россиян среди посетителей клуба не было", - говорится в сообщении Sputnik Азербайждан.
Согласно информации ПО "Азеригаз", взрыв в ночном клубе на улице Талияра Алиярбекова, 13а произошел из-за утечки в баллоне со сжиженным газом. На территории объекта были обнаружены три баллона с пропаном.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 02:01Туризм
При взрыве газа на мексиканском курорте погибли два человека
Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что при взрыве погиб один человек и 37 пострадали.
"В настоящее время зафиксирована одна смерть в результате взрыва в ночном клубе. Погибшая – работница заведения, 43-летняя Майя Ахундова. Еще 37 человек пострадали, состояние четырех из них оценивается как очень тяжелое", - отметили в структуре.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по двум статьям - нарушение правил пожарной безопасности и халатность, приведшая к гибели и другим тяжелым последствиям, создана следственная группа.
Как передает корреспондент РИА Новости, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров прибыл на место ЧП в центре Баку. Глава МЧС осмотрел место взрыва и отдал соответствующие поручения по объективному и всестороннему изучению причин инцидента.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и Генпрокуратуры Азербайджана. Территория оцеплена по периметру, так как есть вероятность обрушения здания.
В здании, где произошел взрыв, также находится отделение Сабаильского районного управления полиции.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:54
В Турции прогремел взрыв на промышленной площадке
 
В миреБакуАзербайджанВзрыв
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала