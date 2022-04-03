https://ria.ru/20220403/vybory-1781584110.html
Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений
Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений - РИА Новости, 03.04.2022
Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений
Работа со списками избирателей и подсчет голосов по итогам голосования на президентских и досрочных парламентских выборах в Сербии ведутся в присутствии... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:39
2022-04-03T23:39
2022-04-03T23:39
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Работа со списками избирателей и подсчет голосов по итогам голосования на президентских и досрочных парламентских выборах в Сербии ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений, сообщили в ЦИК РФ, наблюдатели которой участвуют в выборах.В Сербии в качестве наблюдателей от Центральной избирательной комиссии РФ находятся Людмила Маркина и Павел Андреев."В Сербии завершилось голосование. Явка по состоянию на 18.00 - 50,82%. Идет подсчет голосов. Работа со списками избирателей и подсчет голосов ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений", - говорится в Telegram-канале ЦИК.По данным комиссии, используются отдельные прозрачные ящики для бюллетеней и проводится поэтапный отдельный подсчет."На выборах разных уровней используются отдельные прозрачные ящики для бюллетеней, они различаются по цветам. В первую очередь посчитали бюллетени для голосования на местных выборах, затем депутатов парламента и наконец - президента", - сообщили в комиссии.
https://ria.ru/20220403/serbiya-1781581571.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, выборы
Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений
Наблюдатели из России заявили, что подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Работа со списками избирателей и подсчет голосов по итогам голосования на президентских и досрочных парламентских выборах в Сербии ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений, сообщили
в ЦИК РФ, наблюдатели которой участвуют в выборах.
В Сербии
в качестве наблюдателей от Центральной избирательной комиссии РФ
находятся Людмила Маркина и Павел Андреев.
"В Сербии завершилось голосование. Явка по состоянию на 18.00 - 50,82%. Идет подсчет голосов. Работа со списками избирателей и подсчет голосов ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений", - говорится в Telegram-канале ЦИК.
По данным комиссии, используются отдельные прозрачные ящики для бюллетеней и проводится поэтапный отдельный подсчет.
"На выборах разных уровней используются отдельные прозрачные ящики для бюллетеней, они различаются по цветам. В первую очередь посчитали бюллетени для голосования на местных выборах, затем депутатов парламента и наконец - президента", - сообщили в комиссии.