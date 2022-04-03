https://ria.ru/20220403/vybory-1781584110.html

Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений

Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений - РИА Новости, 03.04.2022

Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений

Работа со списками избирателей и подсчет голосов по итогам голосования на президентских и досрочных парламентских выборах в Сербии ведутся в присутствии... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T23:39

2022-04-03T23:39

2022-04-03T23:39

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Работа со списками избирателей и подсчет голосов по итогам голосования на президентских и досрочных парламентских выборах в Сербии ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений, сообщили в ЦИК РФ, наблюдатели которой участвуют в выборах.В Сербии в качестве наблюдателей от Центральной избирательной комиссии РФ находятся Людмила Маркина и Павел Андреев."В Сербии завершилось голосование. Явка по состоянию на 18.00 - 50,82%. Идет подсчет голосов. Работа со списками избирателей и подсчет голосов ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений", - говорится в Telegram-канале ЦИК.По данным комиссии, используются отдельные прозрачные ящики для бюллетеней и проводится поэтапный отдельный подсчет."На выборах разных уровней используются отдельные прозрачные ящики для бюллетеней, они различаются по цветам. В первую очередь посчитали бюллетени для голосования на местных выборах, затем депутатов парламента и наконец - президента", - сообщили в комиссии.

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, сербия, выборы