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Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений - РИА Новости, 03.04.2022
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Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений
Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений - РИА Новости, 03.04.2022
Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений
Работа со списками избирателей и подсчет голосов по итогам голосования на президентских и досрочных парламентских выборах в Сербии ведутся в присутствии... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:39
2022-04-03T23:39
в мире
россия
сербия
выборы
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Работа со списками избирателей и подсчет голосов по итогам голосования на президентских и досрочных парламентских выборах в Сербии ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений, сообщили в ЦИК РФ, наблюдатели которой участвуют в выборах.В Сербии в качестве наблюдателей от Центральной избирательной комиссии РФ находятся Людмила Маркина и Павел Андреев."В Сербии завершилось голосование. Явка по состоянию на 18.00 - 50,82%. Идет подсчет голосов. Работа со списками избирателей и подсчет голосов ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений", - говорится в Telegram-канале ЦИК.По данным комиссии, используются отдельные прозрачные ящики для бюллетеней и проводится поэтапный отдельный подсчет."На выборах разных уровней используются отдельные прозрачные ящики для бюллетеней, они различаются по цветам. В первую очередь посчитали бюллетени для голосования на местных выборах, затем депутатов парламента и наконец - президента", - сообщили в комиссии.
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в мире, россия, сербия, выборы
23:39 03.04.2022
 
Наблюдатели из ЦИК: подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений

Наблюдатели из России заявили, что подсчет голосов на выборах в Сербии идет без нарушений

© Sputnik / Александар Джорович / Перейти в фотобанкМужчина принимает участие в парламентских и президентских выборах на одном из избирательных участков в Белграде
Мужчина принимает участие в парламентских и президентских выборах на одном из избирательных участков в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Sputnik / Александар Джорович
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Мужчина принимает участие в парламентских и президентских выборах на одном из избирательных участков в Белграде
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Работа со списками избирателей и подсчет голосов по итогам голосования на президентских и досрочных парламентских выборах в Сербии ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений, сообщили в ЦИК РФ, наблюдатели которой участвуют в выборах.
В Сербии в качестве наблюдателей от Центральной избирательной комиссии РФ находятся Людмила Маркина и Павел Андреев.
"В Сербии завершилось голосование. Явка по состоянию на 18.00 - 50,82%. Идет подсчет голосов. Работа со списками избирателей и подсчет голосов ведутся в присутствии наблюдателей, в спокойной обстановке, без нарушений", - говорится в Telegram-канале ЦИК.
По данным комиссии, используются отдельные прозрачные ящики для бюллетеней и проводится поэтапный отдельный подсчет.
"На выборах разных уровней используются отдельные прозрачные ящики для бюллетеней, они различаются по цветам. В первую очередь посчитали бюллетени для голосования на местных выборах, затем депутатов парламента и наконец - президента", - сообщили в комиссии.
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