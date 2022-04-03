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Две трети избирателей приняли участие в парламентских выборах в Венгрии - РИА Новости, 03.04.2022
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Две трети избирателей приняли участие в парламентских выборах в Венгрии
Две трети избирателей приняли участие в парламентских выборах в Венгрии - РИА Новости, 03.04.2022
Две трети избирателей приняли участие в парламентских выборах в Венгрии
Явка на парламентских выборах в Венгрии на 18.30 по местному времени (19.30 мск) составила 67,8%, сообщает Национальный избирательный офис. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T20:45
2022-04-03T23:26
в мире
виктор орбан
венгрия
парламент венгрии
фидес - венгерский гражданский союз
выборы
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии на 18.30 по местному времени (19.30 мск) составила 67,8%, сообщает Национальный избирательный офис."По данным на 18.30 (19.30 мск), явка составила 5 216 424 человек (67,8%)", - говорится в сообщении.Участки для голосования на выборах в Национальное собрание Венгрии закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 мск).В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей. За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции – немногим более 40%.Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.
https://ria.ru/20220403/vybory-1781582840.html
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в мире, виктор орбан, венгрия, парламент венгрии, фидес - венгерский гражданский союз, выборы
20:45 03.04.2022 (обновлено: 23:26 03.04.2022)
 
Две трети избирателей приняли участие в парламентских выборах в Венгрии

Две трети избирателей приняли участие в выборах в Венгрии к 19.30 по московскому времени

© Depositphotos / ZoooomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Depositphotos / Zoooom
Здание парламента в Будапеште, Венгрия
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии на 18.30 по местному времени (19.30 мск) составила 67,8%, сообщает Национальный избирательный офис.
"По данным на 18.30 (19.30 мск), явка составила 5 216 424 человек (67,8%)", - говорится в сообщении.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 16:00
В Венгрии зафиксировали 13 происшествий на выборах
Участки для голосования на выборах в Национальное собрание Венгрии закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 мск).
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей. За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.
Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции – немногим более 40%.
Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:06
Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результат выборов в Венгрии
 
В миреВиктор ОрбанВенгрияПарламент ВенгрииФидес - Венгерский гражданский союзВыборы
 
 
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