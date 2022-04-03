https://ria.ru/20220403/vybory-1781583215.html

Две трети избирателей приняли участие в парламентских выборах в Венгрии

Две трети избирателей приняли участие в парламентских выборах в Венгрии - РИА Новости, 03.04.2022

Две трети избирателей приняли участие в парламентских выборах в Венгрии

Явка на парламентских выборах в Венгрии на 18.30 по местному времени (19.30 мск) составила 67,8%, сообщает Национальный избирательный офис. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T20:45

2022-04-03T20:45

2022-04-03T23:26

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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии на 18.30 по местному времени (19.30 мск) составила 67,8%, сообщает Национальный избирательный офис."По данным на 18.30 (19.30 мск), явка составила 5 216 424 человек (67,8%)", - говорится в сообщении.Участки для голосования на выборах в Национальное собрание Венгрии закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 мск).В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей. За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции – немногим более 40%.Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.

https://ria.ru/20220403/vybory-1781582840.html

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Ольга Филиппова

в мире, виктор орбан, венгрия, парламент венгрии, фидес - венгерский гражданский союз, выборы