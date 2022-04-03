20:45 03.04.2022 (обновлено: 23:26 03.04.2022)
Две трети избирателей приняли участие в парламентских выборах в Венгрии
Две трети избирателей приняли участие в выборах в Венгрии к 19.30 по московскому времени
Здание парламента в Будапеште, Венгрия
БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии на 18.30 по местному времени (19.30 мск) составила 67,8%, сообщает Национальный избирательный офис.
"По данным на 18.30 (19.30 мск), явка составила 5 216 424 человек (67,8%)", - говорится в сообщении.
Участки для голосования на выборах в Национальное собрание Венгрии закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 мск).
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей. За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.
Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции – немногим более 40%.
Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.