https://ria.ru/20220403/vybory-1781579220.html
Альянс Орбана лидирует с 67% голосов на парламентских выборах в Венгрии
Альянс Орбана лидирует с 67% голосов на парламентских выборах в Венгрии - РИА Новости, 03.04.2022
Альянс Орбана лидирует с 67% голосов на парламентских выборах в Венгрии
Правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах в Венгрии с... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T22:28
2022-04-03T22:28
2022-04-03T23:30
в мире
виктор орбан
венгрия
фидес - венгерский гражданский союз
парламент венгрии
выборы
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах в Венгрии с 67,34% голосов, сообщил Национальный избирательный офис (NVI).Оппозиционная коалиция во главе с Петером Марки-Заем набирает 29,15%. На данный момент обработано 53,19% голосов.По данным NVI, если разрыв сохранится, Фидес-ХДНП получит 134 места в парламенте, а их оппоненты — 56 мест. Оставшиеся предварительные семь мест - у правого движения "Наша Родина".В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей. Правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана, поддерживает сотрудничество с Россией, оппозиция же настроена на взаимодействие с Брюсселем. В частности Будапешт недавно выступил против расширения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине и отказал в поставке оружия Киеву через свою территорию, заявив, что первоочередная задача руководства страны — защита собственных национальных интересов. Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (два-три пункта) до более существенного (более десяти пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют правящей коалиции около 50% голосов, а оппозиционерам – немногим более 40%.Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.
https://ria.ru/20220330/vybory-1780882557.html
https://ria.ru/20220327/polsha-1780294045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор орбан, венгрия, фидес - венгерский гражданский союз, парламент венгрии, выборы
22:28 03.04.2022 (обновлено: 23:30 03.04.2022)
Альянс Орбана лидирует с 67% голосов на парламентских выборах в Венгрии
Альянс Орбана лидирует на выборах в Венгрии с 67% голосов после подсчета 53% бюллетеней
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах в Венгрии с 67,34% голосов, сообщил Национальный избирательный офис (NVI).
Оппозиционная коалиция во главе с Петером Марки-Заем набирает 29,15%. На данный момент обработано 53,19% голосов.
По данным NVI, если разрыв сохранится, Фидес-ХДНП получит 134 места в парламенте, а их оппоненты — 56 мест. Оставшиеся предварительные семь мест - у правого движения "Наша Родина".
В Венгрии
проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают 8,2 миллиона избирателей.
Правящий альянс под руководством премьера Виктора Орбана
, поддерживает сотрудничество с Россией
, оппозиция же настроена на взаимодействие с Брюсселем
. В частности Будапешт недавно выступил против расширения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине и отказал в поставке оружия Киеву через свою территорию, заявив, что первоочередная задача руководства страны — защита собственных национальных интересов.
Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (два-три пункта) до более существенного (более десяти пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют правящей коалиции около 50% голосов, а оппозиционерам – немногим более 40%.
Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии
переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.