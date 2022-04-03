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В Венгрии открылись участки на парламентских выборах - РИА Новости, 03.04.2022
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В Венгрии открылись участки на парламентских выборах
В Венгрии открылись участки на парламентских выборах - РИА Новости, 03.04.2022
В Венгрии открылись участки на парламентских выборах
Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в воскресенье в 06.00 по местному времени (07.00 мск), их работа продлится до 19.00 (20.00... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T07:47
2022-04-03T07:47
в мире
виктор орбан
россия
венгрия
брюссель
парламент венгрии
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БУДАПЕШТ, 3 апр — РИА Новости. Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в воскресенье в 06.00 по местному времени (07.00 мск), их работа продлится до 19.00 (20.00 мск).В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают более 8,2 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции – немногим более 40%.Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра, он занял эту должность в четвертый раз.
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в мире, виктор орбан, россия, венгрия, брюссель, парламент венгрии, будапешт
07:47 03.04.2022
 
В Венгрии открылись участки на парламентских выборах

В Венгрии открылись избирательные участки на парламентских выборах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 апр — РИА Новости. Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в воскресенье в 06.00 по местному времени (07.00 мск), их работа продлится до 19.00 (20.00 мск).
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают более 8,2 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.
За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.
Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции – немногим более 40%.
Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра, он занял эту должность в четвертый раз.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 06:10
Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России "дорого ей обойдется"
 
В миреВиктор ОрбанРоссияВенгрияБрюссельПарламент ВенгрииБудапешт
 
 
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