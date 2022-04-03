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В Венгрии открылись участки на парламентских выборах

В Венгрии открылись участки на парламентских выборах - РИА Новости, 03.04.2022

В Венгрии открылись участки на парламентских выборах

Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в воскресенье в 06.00 по местному времени (07.00 мск), их работа продлится до 19.00 (20.00... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T07:47

2022-04-03T07:47

2022-04-03T07:47

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БУДАПЕШТ, 3 апр — РИА Новости. Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в воскресенье в 06.00 по местному времени (07.00 мск), их работа продлится до 19.00 (20.00 мск).В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают более 8,2 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции – немногим более 40%.Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра, он занял эту должность в четвертый раз.

https://ria.ru/20220327/polsha-1780294045.html

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Никита Стома

в мире, виктор орбан, россия, венгрия, брюссель, парламент венгрии, будапешт