23:56 03.04.2022 (обновлено: 00:00 04.04.2022)
Exit poll: Вучич лидирует на выборах президента Сербии
Exit poll: Вучич и правящая партия лидируют на выборах президента и парламента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Александр Вучич и его Сербская прогрессивная партия (СПП) лидируют на выборах президента и депутатов Скупщины (парламента) Сербии согласно данным exit poll "Центра за свободные выборы и демократию" (CeSID), и исследовательской компании Ipsos.
Согласно данным 55,6% обработанного материала, кандидат в президенты Александр Вучич становится президентом в первом круге с результатом 59,5% голосов, его ближайший соперник Здравко Понош получает 17,3% поддержки избирателей, Милош Йованович – 5,8%, остальные пять кандидатов набрали менее 5% голосов.
В отношении выборов депутатов парламента обработаны 62,5% результатов опросов участков.
"Александр Вучич – Вместе можем все" получает 43,6% голосов, "Ивица Дачич – премьер Сербии" - 11,6%, "Надежда для Сербии" - 12,9, "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" - 5,4, "Мы должны – Небойша Зеленович" - 4,3%, остальные политические блоки набрали менее 3%.
Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков.