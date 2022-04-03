https://ria.ru/20220403/vuchich-1781584928.html

Exit poll: Вучич лидирует на выборах президента Сербии

Exit poll: Вучич лидирует на выборах президента Сербии - РИА Новости, 04.04.2022

Exit poll: Вучич лидирует на выборах президента Сербии

Александр Вучич и его Сербская прогрессивная партия (СПП) лидируют на выборах президента и депутатов Скупщины (парламента) Сербии согласно данным exit poll... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-03T23:56

2022-04-03T23:56

2022-04-04T00:00

в мире

александр вучич

сербия

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БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Александр Вучич и его Сербская прогрессивная партия (СПП) лидируют на выборах президента и депутатов Скупщины (парламента) Сербии согласно данным exit poll "Центра за свободные выборы и демократию" (CeSID), и исследовательской компании Ipsos.Согласно данным 55,6% обработанного материала, кандидат в президенты Александр Вучич становится президентом в первом круге с результатом 59,5% голосов, его ближайший соперник Здравко Понош получает 17,3% поддержки избирателей, Милош Йованович – 5,8%, остальные пять кандидатов набрали менее 5% голосов.В отношении выборов депутатов парламента обработаны 62,5% результатов опросов участков."Александр Вучич – Вместе можем все" получает 43,6% голосов, "Ивица Дачич – премьер Сербии" - 11,6%, "Надежда для Сербии" - 12,9, "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" - 5,4, "Мы должны – Небойша Зеленович" - 4,3%, остальные политические блоки набрали менее 3%.Сербский избирком ранее зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов в президенты, которых поддерживают один или нескольких избирательных блоков.

https://ria.ru/20220403/serbiya-1781582714.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, александр вучич, сербия