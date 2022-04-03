14:17 03.04.2022 (обновлено: 15:13 03.04.2022)
В Кремле назвали встречу Путина с Зеленским гипотетически возможной
Песков назвал встречу Путина и Зеленского гипотетически возможной
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, Путин никогда не отказывался. Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда - тогда настанет черед такой встречи", - - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
На вопрос, будет ли исполняться этот документ, Песков напомнил об опыте Минских соглашений по Донбассу. "У нас есть этот опыт, мы его помним, помним очень хорошо и действуем соответственно", - сказал он.
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