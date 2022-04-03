https://ria.ru/20220403/vstrecha-1781539915.html

В Кремле назвали встречу Путина с Зеленским гипотетически возможной

В Кремле назвали встречу Путина с Зеленским гипотетически возможной - РИА Новости, 03.04.2022

В Кремле назвали встречу Путина с Зеленским гипотетически возможной

Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:17

2022-04-03T14:17

2022-04-03T15:13

политика

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, Путин никогда не отказывался. Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда - тогда настанет черед такой встречи", - - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".На вопрос, будет ли исполняться этот документ, Песков напомнил об опыте Минских соглашений по Донбассу. "У нас есть этот опыт, мы его помним, помним очень хорошо и действуем соответственно", - сказал он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков