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Папа Римский подтвердил, что готов поехать на Украину - РИА Новости, 03.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220403/vizit-1781585022.html
Папа Римский подтвердил, что готов поехать на Украину
Папа Римский подтвердил, что готов поехать на Украину - РИА Новости, 03.04.2022
Папа Римский подтвердил, что готов поехать на Украину
Папа Римский Франциск подтвердил, что готов поехать на Украину, однако заявил, что не знает, будет ли этот визит возможным. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T23:57
2022-04-03T23:57
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
религия
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РИМ, 3 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск подтвердил, что готов поехать на Украину, однако заявил, что не знает, будет ли этот визит возможным.Общаясь с журналистами на борту папского самолета, понтифик сказал, что он ранее "искренне" ответил на вопрос о возможности поездки в Киев.Папа Франциск в воскресенье вечером завершил апостольский визит на Мальту. В субботу, общаясь с представителями журналистского пула, он заявил, что рассматривает приглашение отправиться в Киев. "Да, оно на столе", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, принял ли он во внимание предложение совершить визит на Украину.В середине марта папа Франциск получил письмо от мэра Киева Виталия Кличко, в котором тот пригласил посетить столицу Украины. В случае невозможности совершить такое путешествие мэр предложил папе Франциску принять участие в специальной видеоконференции между Ватиканом и Киевом. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), украина
23:57 03.04.2022
 
Папа Римский подтвердил, что готов поехать на Украину

Папа Римский Франциск подтвердил, что готов поехать на Украину

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск
Читать ria.ru в
РИМ, 3 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск подтвердил, что готов поехать на Украину, однако заявил, что не знает, будет ли этот визит возможным.
Общаясь с журналистами на борту папского самолета, понтифик сказал, что он ранее "искренне" ответил на вопрос о возможности поездки в Киев.
"Кто-то спрашивал меня, не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует "нет". Я открыт. Меня спросили, есть ли поездка на Украину, я сказал, что она на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать", - цитирует понтифика католическая газета Avvenire.
Папа Франциск в воскресенье вечером завершил апостольский визит на Мальту. В субботу, общаясь с представителями журналистского пула, он заявил, что рассматривает приглашение отправиться в Киев. "Да, оно на столе", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, принял ли он во внимание предложение совершить визит на Украину.
В середине марта папа Франциск получил письмо от мэра Киева Виталия Кличко, в котором тот пригласил посетить столицу Украины. В случае невозможности совершить такое путешествие мэр предложил папе Франциску принять участие в специальной видеоконференции между Ватиканом и Киевом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 08:00
Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
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