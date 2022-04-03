https://ria.ru/20220403/vengriya-1781514686.html

Премьер Венгрии проголосовал на парламентских выборах

Премьер Венгрии проголосовал на парламентских выборах - РИА Новости, 03.04.2022

Премьер Венгрии проголосовал на парламентских выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой прибыл на избирательный участок и проголосовал на парламентских выборах, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:44

2022-04-03T09:44

2022-04-03T09:44

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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой прибыл на избирательный участок и проголосовал на парламентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.Орбан прибыл на участок для голосования в Будапеште вместе с супругой Анико Леваи. Орбан и Леваи проголосовали, после чего премьер пообщался с журналистами."Я работал над этим много месяцев, и я жду большой победы. Это то, что нужно стране", - ответил Орбан на вопрос о том, чего он ожидает от выборов.В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного комитета, правом голоса обладают более 8,2 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.За победу сражаются правящий альянс, состоящий из право-популистской партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера Христианско-демократической народной партии (ХДНП) во главе с премьер-министром, поддерживающим сотрудничество с РФ, и коалиция оппозиционных венгерских партий с ее лидером Петером Марки-Заем, настроенным на взаимодействие с Брюсселем.Как свидетельствуют регулярные опросы общественного мнения, последние три месяца постоянно лидирует "Фидес-ХДНП", однако разрыв колеблется от минимального (2-3 пункта) до более существенного (более 10 пунктов). Так, исследования последнего месяца прогнозируют "Фидес-ХДНП" около 50% голосов, а оппозиционной коалиции – немногим более 40%.Предыдущие парламентские выборы состоялись в Венгрии в апреле 2018 года. После них новоизбранный парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьера, он занял эту должность в четвертый раз.

https://ria.ru/20220330/vybory-1780882557.html

https://ria.ru/20220403/serbiya-1781511886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, венгрия, будапешт, фидес - венгерский гражданский союз, парламент венгрии