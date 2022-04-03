https://ria.ru/20220403/ukraina-1781573640.html

Фальшивку из Бучи Киев снимал четко под запросы Запада, заявил эксперт

Фальшивку из Бучи Киев снимал четко под запросы Запада, заявил эксперт - РИА Новости, 03.04.2022

Фальшивку из Бучи Киев снимал четко под запросы Запада, заявил эксперт

Распространенная украинскими властями видеозапись из города Буча, которую Минобороны РФ уже назвало постановкой Киева, является фальшивкой, сделанной специально РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:23

2022-04-03T21:23

2022-04-03T21:23

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Распространенная украинскими властями видеозапись из города Буча, которую Минобороны РФ уже назвало постановкой Киева, является фальшивкой, сделанной специально для Запада, считает военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.Он пояснил, что на Западе сложился определенный стереотип, как должна выглядеть "плохая сторона", и Украина "на все сто процентов" использует этот стереотип в производстве фейков и в целом в сфере пропаганды за последние восемь лет."Это всегда не просто выдуманные преступления - это те самые стереотипные преступления, которые должны максимально задеть своей картинкой. Это всегда стопроцентное попадание в киноканоны в актуальную политическую либеральную политику Демократической партии США. И то, что мы видим в фейке из Бучи, - это один из таких примеров. То есть дело даже не в том, что там тела шевелятся... Дело в том, что это именно такая картинка, которую Украина обещала показать Западу, и именно та картинка, которую хочет видеть Запад. Та, которую не надо будет объяснять", - сказал Астрахань в беседе с РИА Новости.Ранее в воскресенье в Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией украинских властей. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. При этом выезды из города в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.Более того, 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в Минобороны России.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html

https://ria.ru/20220403/kosachev-1781563982.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, киевская область, украина