Рейтинг@Mail.ru
Фальшивку из Бучи Киев снимал четко под запросы Запада, заявил эксперт - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781573640.html
Фальшивку из Бучи Киев снимал четко под запросы Запада, заявил эксперт
Фальшивку из Бучи Киев снимал четко под запросы Запада, заявил эксперт - РИА Новости, 03.04.2022
Фальшивку из Бучи Киев снимал четко под запросы Запада, заявил эксперт
Распространенная украинскими властями видеозапись из города Буча, которую Минобороны РФ уже назвало постановкой Киева, является фальшивкой, сделанной специально РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:23
2022-04-03T21:23
в мире
россия
киевская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781560400_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_f7491ab3a11aca32e5438f600cc88f41.jpg
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Распространенная украинскими властями видеозапись из города Буча, которую Минобороны РФ уже назвало постановкой Киева, является фальшивкой, сделанной специально для Запада, считает военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.Он пояснил, что на Западе сложился определенный стереотип, как должна выглядеть "плохая сторона", и Украина "на все сто процентов" использует этот стереотип в производстве фейков и в целом в сфере пропаганды за последние восемь лет."Это всегда не просто выдуманные преступления - это те самые стереотипные преступления, которые должны максимально задеть своей картинкой. Это всегда стопроцентное попадание в киноканоны в актуальную политическую либеральную политику Демократической партии США. И то, что мы видим в фейке из Бучи, - это один из таких примеров. То есть дело даже не в том, что там тела шевелятся... Дело в том, что это именно такая картинка, которую Украина обещала показать Западу, и именно та картинка, которую хочет видеть Запад. Та, которую не надо будет объяснять", - сказал Астрахань в беседе с РИА Новости.Ранее в воскресенье в Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией украинских властей. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. При этом выезды из города в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.Более того, 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в Минобороны России.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html
https://ria.ru/20220403/kosachev-1781563982.html
россия
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781560400_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_b7b7be82abc922f05bf57c9daaa2eea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киевская область, украина
21:23 03.04.2022
 
Фальшивку из Бучи Киев снимал четко под запросы Запада, заявил эксперт

Эксперт Астрахань: фальшивку из Бучи Киев снимал четко под запросы Запада

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Распространенная украинскими властями видеозапись из города Буча, которую Минобороны РФ уже назвало постановкой Киева, является фальшивкой, сделанной специально для Запада, считает военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
Он пояснил, что на Западе сложился определенный стереотип, как должна выглядеть "плохая сторона", и Украина "на все сто процентов" использует этот стереотип в производстве фейков и в целом в сфере пропаганды за последние восемь лет.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 19:30
Запад хочет сделать из Бучи новую Сребреницу, заявил ветеран "Альфы"
"Это всегда не просто выдуманные преступления - это те самые стереотипные преступления, которые должны максимально задеть своей картинкой. Это всегда стопроцентное попадание в киноканоны в актуальную политическую либеральную политику Демократической партии США. И то, что мы видим в фейке из Бучи, - это один из таких примеров. То есть дело даже не в том, что там тела шевелятся... Дело в том, что это именно такая картинка, которую Украина обещала показать Западу, и именно та картинка, которую хочет видеть Запад. Та, которую не надо будет объяснять", - сказал Астрахань в беседе с РИА Новости.
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ заявили, что все эти фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией украинских властей. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения города под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. При этом выезды из города в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.
Более того, 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в Минобороны России.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 19:08
В Совфеде назвали кадры из Бучи постановкой, используемой Западом
 
В миреРоссияКиевская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала