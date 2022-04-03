https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html

Запад хочет сделать из Бучи новую Сребреницу, заявил ветеран "Альфы"

Запад хочет сделать из Бучи новую Сребреницу, заявил ветеран "Альфы" - РИА Новости, 03.04.2022

Запад хочет сделать из Бучи новую Сребреницу, заявил ветеран "Альфы"

Запад с помощью постановочных фото- и видеоматериалов из Бучи хочет превратить это киевское предместье в "украинскую Сребреницу" и обвинить российскую сторону... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:30

2022-04-03T19:30

2022-04-03T19:30

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Запад с помощью постановочных фото- и видеоматериалов из Бучи хочет превратить это киевское предместье в "украинскую Сребреницу" и обвинить российскую сторону якобы в геноциде местного населения, при том что топорность подготовки этих материалов видна невооруженным взглядом, заявил РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня."Совершенно очевидный очередной фейк. Такие вещи мы уже проходили. Подобное было в Сребренице, в Сирии. Все же сейчас видят, что якобы убитый поднимается с земли, когда проезжает машина с оператором", - сказал Гончаров.Сребреница и окрестности – это территория более чем в 500 квадратных километров, на которой расположены более 80 деревень, сел и городков. Этот топоним стал синонимом геноцида мусульманского населения, который, по утверждениям Запада, был совершен вооруженными формированиями боснийских сербов в июле 1995 года. Со временем появилось много фактов, свидетельствовавших о том, что произошедшее в Сребренице — это спланированная и хорошо осуществленная операция, за которой стояли западные спецслужбы.Гончаров напомнил, что Буча - не первая такая провокация киевского режима."Помните беременную модель в Мариуполе, где якобы был авианалет на роддом? Прошло две недели, и она сама же говорит, что все это неправда", - сказал Гончаров. "Но на Западе ее признания не нужны. Да там никто об этом случае уже не помнит. Там у людей клиповое мышление, они заряжены только на что-то новое", - добавил он.В западных в марте СМИ разлетелся фейк о том, что российская авиация ударила по роддому в Мариуполе. Как позже сообщили в Минобороны РФ, на самом деле учреждение использовалось нацбатом "Азов", боевики разогнали персонал и пациентов. Заявления украинской стороны об обстреле роддома в Мариуполе были подхвачены западными СМИ, вышедшими с громкими заголовками и бездоказательно обвинившими Россию. Минобороны РФ назвало эти утверждения полностью срежиссированной провокацией для поддержания антироссийского ажиотажа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что роддом в Мариуполе давно стал базой для батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и прочих радикалов, они выгнали пациентов и персонал. По словам министра, эти данные были предъявлены на заседании Совета безопасности ООН.Что касается роженицы, якобы запечатленной на фоне разрушений, то, как заявил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, жители Мариуполя на фотографиях опознали в ней модель Марианну Подгурскую (Вышемирскую), которая играла сразу трех женщин и для этого была по-разному загримирована. Эти снимки делал один и тот же фотограф – Евгений Малолетка, который сотрудничает с Associated Press, New York Times и другими западными СМИ, говорил Полянский.По словам Гончарова, от киевского режима и стоящего за ним Запада можно ожидать других подобных провокаций. "Поэтому мы должны работать на упреждение, не только защищаться на информационном поле, доказывая свою правоту и разоблачая ложь, но и "переходить в контрнаступление", - подчеркнул Гончаров.

https://ria.ru/20220403/kosachev-1781563982.html

https://ria.ru/20220403/minoborony-1781557525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сребреница, украина