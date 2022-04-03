https://ria.ru/20220403/ukraina-1781561298.html

Военные ВСУ рассказали, как командование поставило людей против танков

Военные ВСУ рассказали, как командование поставило людей против танков - РИА Новости, 03.04.2022

Военные ВСУ рассказали, как командование поставило людей против танков

Украинские военные, сдавшие оружие, рассказали в Городище (Луганская народная республика), как командование поставило 23 человека против танков, а потом... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T18:31

2022-04-03T18:31

2022-04-03T18:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

луганская область

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778191963_401:180:2673:1458_1920x0_80_0_0_0d558fc8a761163cfa88238218858a0b.jpg

ГОРОДИЩЕ (ЛНР), 3 апр - РИА Новости. Украинские военные, сдавшие оружие, рассказали в Городище (Луганская народная республика), как командование поставило 23 человека против танков, а потом порекомендовало вызывать такси."Мне вам помочь нечем, вызывайте себе такси и добирайтесь как хотите", - примерно такую фразу от командования услышал сложивший оружие украинский нацгвардеец, служивший на посту в Городище в ЛНР, когда на блокпост пошли российские танки.Также он и его товарищ рассказали журналистам, что в плену с ними обращаются хорошо, "не бьют, не обижают", а заодно передали приветы своим родным и близким.Один из военных - солдат украинской армии, Руслан, он водитель. Он и его напарник были прикомандированы на блокпост, где размещалась нацгвардия Украины, и должны были подорвать мост в Городище - важный инфраструктурный объект, по которому ездят как мирные жители, так и военная техника. Второй - командир блокпоста, Максим, он из нацгвардии, знал о тактическом замысле. Оба сдались в плен добровольно, проходив буквально "по лесам" около 5 дней, оголодав и обморозив ноги."Подорвать", - рассказывает Руслан на вопрос о том, какой приказ был по поводу моста. На уточняющие вопросы, для чего нужно было подрывать мост, он ответил, что не знает - "задача поставлена", нужно исполнять. Для выполнения задачи у них была взрывчатка. Он действительно может этого не знать, поскольку над ним был начальник - лейтенант (он погиб после того, как они покинули базу), и приказ подрывать мост должен был быть дан ему. Подорвать мост, по его словам, не удалось, поскольку их блокпост "начали накрывать" (артиллерией - ред.), и лейтенант дал команду отойти, чтобы спасти жизни людей."Мы сами сдались. Мы пять дней были без еды. Было некуда деваться", - рассказал он."Дали позвонить родным раз. Сказал, что жив, здоров, в плену. Никто не обижает. Мам, мам, кохана, брат, я передаю вам привет, у меня все добре, никто не обижает, не бьёт. Всё хорошо", - добавил он в ответ на предложение передать родным привет. В дальнейшем, рассказал Руслан, служить в армии он не планирует - если его обменяют, то пойдёт водителем.Второй военный был более эмоционален и разговорчив - рассказал о "непонятных приказах командования". По его словам, они покинули пост после того, как услышали гул танков со стороны России. Ушли, в том числе и потому, что, как он сказал, "ни разу не воевали, и как это делается - не знаем, техники такой тоже у нас не было". Он уточнил, что сдались они 28 февраля из-за того, что несколько дней были без еды - с отмороженными ногами.Максим рассказал о "неуместном приказе" командования: "Нам сказали держать оборону, но я счёл этот приказ товарища подполковника Леванды неуместным. Решили сбежать с данного блокпоста. Хотел сохранить жизнь личного состава". Этот пленный также подтвердил слова своего товарища о том, что их сейчас не бьют и обращаются с ними хорошо, а также передал привет жене, сыну и матери.По его словам, 23 февраля, до начала спецоперации, в Беловодске (город в Луганской области) стоял полицейский блокпост, его оттуда сняли. В Рассвете, добавил он, стояли войска Украины, их тоже за сутки оттуда сняли. Погранзастава в Городище выехала за сутки до наступления. Остались позиции только нацгвардии на данном участке (где он и сам служил)."Ничего не подбадривали, последняя фраза звучала 26 февраля так: "Мне вам помочь нечем, вызывайте себе такси и добирайтесь, как хотите", - рассказал он в ответ на вопрос, что им говорило командование после приказа "держать оборону". После этого он, с его слов, испытал "чувство обиды, чувство гнева, потому что они успели уехать, а мы должны были тут остаться".

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780967802.html

украина

россия

луганская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, луганская область, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр