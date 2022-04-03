https://ria.ru/20220403/ukraina-1781555022.html

Пентагон заявил, что американская военная помощь Киеву поступает постоянно

Пентагон заявил, что американская военная помощь Киеву поступает постоянно - РИА Новости, 03.04.2022

Пентагон заявил, что американская военная помощь Киеву поступает постоянно

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военная помощь из США на Украину поступает постоянно, в последние сутки доставлена часть из... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:25

2022-04-03T17:25

2022-04-03T17:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

украина

джон кирби

пентагон

нато

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военная помощь из США на Украину поступает постоянно, в последние сутки доставлена часть из предусмотренного пакета на 800 миллионов долларов."Поставки прибывают пока мы говорим, включая последние 24 часа", - сказал Кирби телеканалу Fox.По его словам, речь идет о противотанковых ракетах, системах Stinger и других позициях из одобренного президентом США Джо Байденом пакета помощи на 800 миллионов долларов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, говорил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781206839.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, джон кирби, пентагон, нато