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Пентагон заявил, что американская военная помощь Киеву поступает постоянно - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781555022.html
Пентагон заявил, что американская военная помощь Киеву поступает постоянно
Пентагон заявил, что американская военная помощь Киеву поступает постоянно - РИА Новости, 03.04.2022
Пентагон заявил, что американская военная помощь Киеву поступает постоянно
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военная помощь из США на Украину поступает постоянно, в последние сутки доставлена часть из... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:25
2022-04-03T17:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
украина
джон кирби
пентагон
нато
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военная помощь из США на Украину поступает постоянно, в последние сутки доставлена часть из предусмотренного пакета на 800 миллионов долларов."Поставки прибывают пока мы говорим, включая последние 24 часа", - сказал Кирби телеканалу Fox.По его словам, речь идет о противотанковых ракетах, системах Stinger и других позициях из одобренного президентом США Джо Байденом пакета помощи на 800 миллионов долларов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, говорил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, украина, джон кирби, пентагон, нато
17:25 03.04.2022
 
Пентагон заявил, что американская военная помощь Киеву поступает постоянно

Представитель Пентагона Кирби: военная помощь из США на Украину поступает постоянно

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военная помощь из США на Украину поступает постоянно, в последние сутки доставлена часть из предусмотренного пакета на 800 миллионов долларов.
"Поставки прибывают пока мы говорим, включая последние 24 часа", - сказал Кирби телеканалу Fox.
По его словам, речь идет о противотанковых ракетах, системах Stinger и других позициях из одобренного президентом США Джо Байденом пакета помощи на 800 миллионов долларов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал, что поставки летального оружия Украине Западом безответственны, его бесконтрольная раздача может создать угрозу для европейских государств. Поставка оружия Западом на Украину является ошибкой, это увеличивает жертвы, но не повлияет на исход операции, говорил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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1 апреля, 09:11
В МИД заявили, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаДжон КирбиПентагонНАТО
 
 
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