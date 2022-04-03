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В Белом доме полагают, что конфликт на Украине далек от завершения - РИА Новости, 03.04.2022
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В Белом доме полагают, что конфликт на Украине далек от завершения
В Белом доме полагают, что конфликт на Украине далек от завершения - РИА Новости, 03.04.2022
В Белом доме полагают, что конфликт на Украине далек от завершения
Глава аппарата Белого дома Рон Клейн заявил, что США полагают, что конфликт на Украине еще далек от завершения. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:25
2022-04-03T17:40
в мире
сша
украина
владимир путин
москва
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Рон Клейн заявил, что США полагают, что конфликт на Украине еще далек от завершения."На мой взгляд, на данный момент у Украины есть победы в этой войне, однако она, к сожалению, еще далека от завершения", - сказал Клейн в эфире телеканала ABC.Он утверждает, что объявленное Россией решение сократить военную активность по ряду направлений на Украине на деле представляет собой "попытку Москвы перегруппировать силы". "На мой взгляд, необходимо смотреть на вещи трезво – существуют свидетельства того, что (президент РФ) Владимир Путин отводит войска с северной части Украины, чтобы развернуть их в восточной части", - отметил чиновник США.Клейн подтвердил, что с учетом характера сложившейся ситуации США продолжат оказывать Украине военную, экономическую, гуманитарную и иные виды помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ssha-1781554134.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, владимир путин, москва, россия, санкции в отношении россии
17:25 03.04.2022 (обновлено: 17:40 03.04.2022)
 
В Белом доме полагают, что конфликт на Украине далек от завершения

Белый дом: США полагают, что конфликт на Украине далек от завершения

© РИА Новости / Михаил АндроникВоеннослужащий ДНР во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя
Военнослужащий ДНР во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Военнослужащий ДНР во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Глава аппарата Белого дома Рон Клейн заявил, что США полагают, что конфликт на Украине еще далек от завершения.
"На мой взгляд, на данный момент у Украины есть победы в этой войне, однако она, к сожалению, еще далека от завершения", - сказал Клейн в эфире телеканала ABC.
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Он утверждает, что объявленное Россией решение сократить военную активность по ряду направлений на Украине на деле представляет собой "попытку Москвы перегруппировать силы". "На мой взгляд, необходимо смотреть на вещи трезво – существуют свидетельства того, что (президент РФ) Владимир Путин отводит войска с северной части Украины, чтобы развернуть их в восточной части", - отметил чиновник США.
Клейн подтвердил, что с учетом характера сложившейся ситуации США продолжат оказывать Украине военную, экономическую, гуманитарную и иные виды помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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