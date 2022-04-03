https://ria.ru/20220403/ukraina-1781551972.html

В НАТО заявили, что не видят условий для политического решения на Украине

В НАТО заявили, что не видят условий для политического решения на Украине - РИА Новости, 03.04.2022

В НАТО заявили, что не видят условий для политического решения на Украине

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО пока не видят предпосылок для политического решения конфликта на Украине. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T16:57

2022-04-03T16:57

2022-04-03T17:05

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КИШИНЕВ, 3 апр – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО пока не видят предпосылок для политического решения конфликта на Украине."Мы призываем к политическому решению... к сожалению, мы этого не видим. Ожидается усиление на восточном и южном флангах, а это означает, что пока мы не предвидим условий для политического решения", - заявил Джоанэ румынским журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/dengi-1780905106.html

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, нато, европа