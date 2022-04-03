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В НАТО заявили, что не видят условий для политического решения на Украине - РИА Новости, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781551972.html
В НАТО заявили, что не видят условий для политического решения на Украине
В НАТО заявили, что не видят условий для политического решения на Украине - РИА Новости, 03.04.2022
В НАТО заявили, что не видят условий для политического решения на Украине
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО пока не видят предпосылок для политического решения конфликта на Украине. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:57
2022-04-03T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
нато
европа
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КИШИНЕВ, 3 апр – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО пока не видят предпосылок для политического решения конфликта на Украине."Мы призываем к политическому решению... к сожалению, мы этого не видим. Ожидается усиление на восточном и южном флангах, а это означает, что пока мы не предвидим условий для политического решения", - заявил Джоанэ румынским журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, нато, европа
16:57 03.04.2022 (обновлено: 17:05 03.04.2022)
 
В НАТО заявили, что не видят условий для политического решения на Украине

Замгенсека НАТО Джоанэ не увидел условий для политического решения конфликта на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 апр – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО пока не видят предпосылок для политического решения конфликта на Украине.
"Мы призываем к политическому решению... к сожалению, мы этого не видим. Ожидается усиление на восточном и южном флангах, а это означает, что пока мы не предвидим условий для политического решения", - заявил Джоанэ румынским журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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