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В Раде предложили начать переговоры по отсрочке выплат внешнего долга - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781548414.html
В Раде предложили начать переговоры по отсрочке выплат внешнего долга
В Раде предложили начать переговоры по отсрочке выплат внешнего долга - РИА Новости, 03.04.2022
В Раде предложили начать переговоры по отсрочке выплат внешнего долга
Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предложила начать переговоры о реструктуризации внешнего госдолга Украины: по ее мнению, нужна отсрочка выплат в 10-20... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T16:08
2022-04-03T16:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
валерий пацкан
россия
украина
владимир путин
донбасс
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предложила начать переговоры о реструктуризации внешнего госдолга Украины: по ее мнению, нужна отсрочка выплат в 10-20 лет.Ранее глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан попросил международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги страны. По его данным, внешний долг Украины на данный момент составляет 57 миллиардов долларов."У нас сейчас есть все основания начать переговоры о логическом следствии форс-мажора, реструктуризации украинского внешнего долга. Мы никогда не нарушали сроки своих платежей. Но сегодня нужно говорить не о неплатежеспособности страны, а о чрезвычайных обстоятельствах, которые возникли - это война. Нам нужно срочно реструктуризировать, откладывать на 10-15-20 лет тот внешний долг, который у нас есть", - приводит слова Тимошенко Telegram-канал Верховной рады.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, валерий пацкан, россия, украина, владимир путин, донбасс, верховная рада украины, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
16:08 03.04.2022
 
В Раде предложили начать переговоры по отсрочке выплат внешнего долга

В Раде предложили начать переговоры об отсрочке выплат внешнего долга Украины на 10-20 лет

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предложила начать переговоры о реструктуризации внешнего госдолга Украины: по ее мнению, нужна отсрочка выплат в 10-20 лет.
Ранее глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан попросил международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги страны. По его данным, внешний долг Украины на данный момент составляет 57 миллиардов долларов.
"У нас сейчас есть все основания начать переговоры о логическом следствии форс-мажора, реструктуризации украинского внешнего долга. Мы никогда не нарушали сроки своих платежей. Но сегодня нужно говорить не о неплатежеспособности страны, а о чрезвычайных обстоятельствах, которые возникли - это война. Нам нужно срочно реструктуризировать, откладывать на 10-15-20 лет тот внешний долг, который у нас есть", - приводит слова Тимошенко Telegram-канал Верховной рады.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден выступает с речью в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВалерий ПацканРоссияУкраинаВладимир ПутинДонбассВерховная Рада УкраиныTelegram (приложение)Признание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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