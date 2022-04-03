В Раде предложили начать переговоры по отсрочке выплат внешнего долга
В Раде предложили начать переговоры об отсрочке выплат внешнего долга Украины на 10-20 лет
Здание Верховной рады Украины в Киеве
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предложила начать переговоры о реструктуризации внешнего госдолга Украины: по ее мнению, нужна отсрочка выплат в 10-20 лет.
Ранее глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан попросил международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги страны. По его данным, внешний долг Украины на данный момент составляет 57 миллиардов долларов.
"У нас сейчас есть все основания начать переговоры о логическом следствии форс-мажора, реструктуризации украинского внешнего долга. Мы никогда не нарушали сроки своих платежей. Но сегодня нужно говорить не о неплатежеспособности страны, а о чрезвычайных обстоятельствах, которые возникли - это война. Нам нужно срочно реструктуризировать, откладывать на 10-15-20 лет тот внешний долг, который у нас есть", - приводит слова Тимошенко Telegram-канал Верховной рады.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.