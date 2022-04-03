https://ria.ru/20220403/ukraina-1781547183.html

Немцев возмутили оскорбления посла Украины Мельника в адрес президента ФРГ

Немцев возмутили оскорбления посла Украины Мельника в адрес президента ФРГ - РИА Новости, 03.04.2022

Немцев возмутили оскорбления посла Украины Мельника в адрес президента ФРГ

Читатели Tagesspiegel резко отреагировали на нападки и упреки в адрес президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайер в интервью украинского посла Андрея... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T15:47

2022-04-03T15:47

2022-04-03T16:33

в мире

россия

германия

украина

андрей мельник

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Читатели Tagesspiegel резко отреагировали на нападки и упреки в адрес президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайер в интервью украинского посла Андрея Мельника.В частности, Мельник обвинил президента в том, что он считает отношения с Россией сакральными и не признает субъектность Украины."Для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то фундаментальным, даже сакральным, что бы ни случилось", — пожаловался дипломат.По его словам, в Кремле якобы не признают существование украинского народа, языка и культуры, и президент Германии разделяет эту точку зрения. Об этом свидетельствует отказ Штайнамайера посетить концерт в поддержку Украины, считает Мельник. Кроме того, посол потребовал для Киева тяжелое вооружение — зенитно-ракетные комплексы, артиллерию, танки и бронемашины.Пользователей интернета возмутили эти слова.Wollebo поинтересовался, почему Мельник сидит в Берлине и лишь делает неуместные заявления в адрес Германии."Господин Мельник кажется мне развязным, невежливым ребенком без приличий, который постоянно требует: "Но я хочу… я хочу". И если бы это был мой гость, я бы немедленно отправил его обратно к родителям", — написал читатель."Господин Мельник — это, конечно, только отдаленная оценка, — похоже, страдает сильно нарушенным самовосприятием", — предположил MonsieurMaigret.Еще одного пользователя возмутило, что, пока население Украины переживает гуманитарную катастрофу, посол в дорогой одежде встречается с журналистами, которых в соцсетях обвиняет в цинизме.Rainer_Realist пожаловался на постоянное недовольство и непрекращающиеся требования украинского дипломата."Со стороны украинского правительства я бы подумал о том, как добиться прекращения боевых действий за столом переговоров", — добавил он.Кроме того, читателя разозлили оскорбления в адрес главы немецкого государства со стороны украинского посланника.Alleswirdbesser признался, что ему жалко Украину, но подчеркнул, что отказ от российского топлива приведет к высылке из страны всех украинцев и прекращению поддержки Киева.Другие читатели отметили непрофессионализм Мельника и неуместность его агрессивной риторики.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220403/embargo-1781505389.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781524364.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781529028.html

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Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, россия, германия, украина, андрей мельник, франк-вальтер штайнмайер