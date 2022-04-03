https://ria.ru/20220403/ukraina-1781542066.html

В Германии предупредили о "мрачных перспективах" для экономики страны

В Германии предупредили о "мрачных перспективах" для экономики страны - РИА Новости, 03.04.2022

В Германии предупредили о "мрачных перспективах" для экономики страны

Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предупредил о "мрачных перспективах" для экономики на фоне ситуации на Украине и роста цен на энергоносители,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:36

2022-04-03T14:36

2022-04-03T14:36

экономика

германия

украина

санкции в отношении россии

цены на нефть

признание днр и лнр в россии

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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) предупредил о "мрачных перспективах" для экономики на фоне ситуации на Украине и роста цен на энергоносители, речь идет о последствиях для немецких инвестиций, экспорта и покупательной способности населения.По его словам, смягчение мер по борьбе с коронавирусом не приведут к ожидаемому экономическому росту этой весной. В BDI считают, что последствия событий на Украине затормозят глобальный экономический рост и восстановление экономики в еврозоне. Помимо этого санкции и замедление экономического роста в мире отрицательно скажутся на германском экспорте, немецкие инвестиции в машины и другое оборудование, вероятно, приостановятся в 2022 году.По мнению союза, пока нельзя сделать окончательный вывод о том, каким образом ситуация скажется на покупательной способности населения. Однако рост цен на энергоносители и сопутствующая ему инфляция приводят к снижению покупательной способности. В этом году частные потребительские расходы вырастут незначительно, считают в союзе.Руссвурм призвал правящую коалицию Германии предпринять шаги, чтобы защитить экономику и немецкие предприятия и "смягчить кризис". Он отметил, что правительству стоит разработать временные меры поддержки, чтобы помочь компаниям, которые "не по своей вине" сталкиваются с трудностями на фоне роста цен на энергоносители. Как отмечает агентство, из-за проблем с поставками и большой неопределенности BDI не стал публиковать текущий экономический прогноз.Совет по экономическому развитию в ФРГ ранее снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты прогнозировали на текущий год 4,6% роста.

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781397476.html

германия

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, германия, украина, санкции в отношении россии, цены на нефть, признание днр и лнр в россии