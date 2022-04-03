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Экспорт украинских товаров в марте сократился вдвое - РИА Новости, 03.04.2022
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Экспорт украинских товаров в марте сократился вдвое
Экспорт украинских товаров в марте сократился вдвое - РИА Новости, 03.04.2022
Экспорт украинских товаров в марте сократился вдвое
Министерство экономики Украины заявило, что экспорт украинских товаров в марте на фоне спецоперации РФ сократился вдвое, импорт – более чем в три раза. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:47
2022-04-03T13:47
экономика
украина
министерство экономики украины
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министерство экономики Украины заявило, что экспорт украинских товаров в марте на фоне спецоперации РФ сократился вдвое, импорт – более чем в три раза."Украинский экспорт снизился вдвое, а импорт-втрое. Объем экспорта Украины в марте составил 5,97 миллиона тонн на сумму 2,7 миллиарда долларов. Тогда как в феврале государство экспортировало 13,1 миллиона тонн товаров стоимостью 5,3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Министерства экономики Украины.
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экономика, украина, министерство экономики украины
13:47 03.04.2022
 
Экспорт украинских товаров в марте сократился вдвое

Минэкономики: экспорт украинских товаров за месяц упал вдвое, до 2,7 миллиарда долларов

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПротивотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Противотанковые заграждения на трассе Новоазовск - Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министерство экономики Украины заявило, что экспорт украинских товаров в марте на фоне спецоперации РФ сократился вдвое, импорт – более чем в три раза.
"Украинский экспорт снизился вдвое, а импорт-втрое. Объем экспорта Украины в марте составил 5,97 миллиона тонн на сумму 2,7 миллиарда долларов. Тогда как в феврале государство экспортировало 13,1 миллиона тонн товаров стоимостью 5,3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Министерства экономики Украины.
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