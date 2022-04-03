https://ria.ru/20220403/ukraina-1781537760.html
Экспорт украинских товаров в марте сократился вдвое
Экспорт украинских товаров в марте сократился вдвое - РИА Новости, 03.04.2022
Экспорт украинских товаров в марте сократился вдвое
Министерство экономики Украины заявило, что экспорт украинских товаров в марте на фоне спецоперации РФ сократился вдвое, импорт – более чем в три раза. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:47
2022-04-03T13:47
2022-04-03T13:47
экономика
украина
министерство экономики украины
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министерство экономики Украины заявило, что экспорт украинских товаров в марте на фоне спецоперации РФ сократился вдвое, импорт – более чем в три раза."Украинский экспорт снизился вдвое, а импорт-втрое. Объем экспорта Украины в марте составил 5,97 миллиона тонн на сумму 2,7 миллиарда долларов. Тогда как в феврале государство экспортировало 13,1 миллиона тонн товаров стоимостью 5,3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Министерства экономики Украины.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, министерство экономики украины
Экспорт украинских товаров в марте сократился вдвое
Минэкономики: экспорт украинских товаров за месяц упал вдвое, до 2,7 миллиарда долларов