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Войска ЛНР ведут бои за Рубежное - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781533556.html
Войска ЛНР ведут бои за Рубежное
Войска ЛНР ведут бои за Рубежное - РИА Новости, 03.04.2022
Войска ЛНР ведут бои за Рубежное
Подразделения Луганской Народной Республики продолжают вытеснять украинских боевиков из города Рубежное, сообщается в телеграм-канале Народной милиции. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:46
2022-04-03T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики продолжают вытеснять украинских боевиков из города Рубежное, сообщается в телеграм-канале Народной милиции.По словам местных жителей, в городе нет газа, готовить еду приходится на кострах. Сложная ситуация и с водой — централизованное водоснабжение нарушено, жителям приходится ходить за водой через много кварталов, иногда — под обстрелами.Народная милиция вышла к Рубежному 13 марта и с тех пор взяла под контроль большую часть города. Бои с украинскими силовиками продолжаются на окраинах.К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск — единственные крупные населенные пункты ЛНР, остающиеся под властью Киева.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/bezhentsy-1781495695.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781518826.html
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в мире, признание днр и лнр в россии
12:46 03.04.2022 (обновлено: 13:15 03.04.2022)
 
Войска ЛНР ведут бои за Рубежное

Народная милиция ЛНР сообщила о продолжении боев в Рубежном

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБоец отделения "Донбасс" в Рубежном
Боец отделения Донбасс в Рубежном - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Боец отделения "Донбасс" в Рубежном
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики продолжают вытеснять украинских боевиков из города Рубежное, сообщается в телеграм-канале Народной милиции.

"Под ударами подразделений Народной милиции украинские боевики квартал за кварталом оставляют город Рубежное. Однако, следуя тактике выжженной земли, нацисты продолжают уничтожать жилые дома и инфраструктуру города, создавая гуманитарную катастрофу", — говорится в публикации.

По словам местных жителей, в городе нет газа, готовить еду приходится на кострах. Сложная ситуация и с водой — централизованное водоснабжение нарушено, жителям приходится ходить за водой через много кварталов, иногда — под обстрелами.
Народная милиция вышла к Рубежному 13 марта и с тех пор взяла под контроль большую часть города. Бои с украинскими силовиками продолжаются на окраинах.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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