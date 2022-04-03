https://ria.ru/20220403/ukraina-1781533556.html

Войска ЛНР ведут бои за Рубежное

Войска ЛНР ведут бои за Рубежное - РИА Новости, 03.04.2022

Войска ЛНР ведут бои за Рубежное

Подразделения Луганской Народной Республики продолжают вытеснять украинских боевиков из города Рубежное, сообщается в телеграм-канале Народной милиции. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T12:46

2022-04-03T12:46

2022-04-03T13:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики продолжают вытеснять украинских боевиков из города Рубежное, сообщается в телеграм-канале Народной милиции.По словам местных жителей, в городе нет газа, готовить еду приходится на кострах. Сложная ситуация и с водой — централизованное водоснабжение нарушено, жителям приходится ходить за водой через много кварталов, иногда — под обстрелами.Народная милиция вышла к Рубежному 13 марта и с тех пор взяла под контроль большую часть города. Бои с украинскими силовиками продолжаются на окраинах.К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск — единственные крупные населенные пункты ЛНР, остающиеся под властью Киева.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220402/bezhentsy-1781495695.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781518826.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии