12:46 03.04.2022 (обновлено: 13:15 03.04.2022)
Войска ЛНР ведут бои за Рубежное
Народная милиция ЛНР сообщила о продолжении боев в Рубежном
Боец отделения "Донбасс" в Рубежном
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подразделения Луганской Народной Республики продолжают вытеснять украинских боевиков из города Рубежное, сообщается в телеграм-канале Народной милиции.
"Под ударами подразделений Народной милиции украинские боевики квартал за кварталом оставляют город Рубежное. Однако, следуя тактике выжженной земли, нацисты продолжают уничтожать жилые дома и инфраструктуру города, создавая гуманитарную катастрофу", — говорится в публикации.
По словам местных жителей, в городе нет газа, готовить еду приходится на кострах. Сложная ситуация и с водой — централизованное водоснабжение нарушено, жителям приходится ходить за водой через много кварталов, иногда — под обстрелами.
Народная милиция вышла к Рубежному 13 марта и с тех пор взяла под контроль большую часть города. Бои с украинскими силовиками продолжаются на окраинах.
К юго-востоку от Рубежного находятся Северодонецк и Лисичанск — единственные крупные населенные пункты ЛНР, остающиеся под властью Киева.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.