https://ria.ru/20220403/ukraina-1781530882.html

Кива прокомментировал удары по НПЗ в Одессе и Кременчуге

Кива прокомментировал удары по НПЗ в Одессе и Кременчуге - РИА Новости, 03.04.2022

Кива прокомментировал удары по НПЗ в Одессе и Кременчуге

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на Украине меняет расстановку сил, приближая поражение... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T12:18

2022-04-03T12:18

2022-04-03T12:22

в мире

одесса

украина

кременчугский нефтеперерабатывающий завод

вооруженные силы украины

владимир зеленский

илья кива

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781519421_369:490:3138:2048_1920x0_80_0_0_08e1fdbf14dc5a13c8f3aa769cc9a35b.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на Украине меняет расстановку сил, приближая поражение украинских войск и капитуляцию режима Владимира Зеленского.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ударом высокоточных ракет в воскресенье уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых шли поставки топлива для украинских войск на Николаевском направлении. В субботу в ведомстве заявили об уничтожении хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода."Именно фактор отсутствия топлива может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности ВСУ сегодняшнего противостояния, особенно на Востоке Украины. Боевую технику уже сегодня просто нечем заправлять, и она: танки, БМП, самоходные орудия, реактивные установки - все это просто превращается в металлолом… И этот фактор существенно меняет расстановку сил и приближая поражение ВСУ и капитуляцию режима Зеленского", - написал Кива в Telegram-канале.По его словам, у Зеленского был шанс не допустить уничтожение инфраструктуры и гибель людей."Нужно было просто принять условия, которые сегодня Зеленский и так готов принимать", - отметил Кива.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: Уничтожен нефтеперерабатывающий завод в районе города Одесса Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод и склады с ГСМ в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении", — сказал он. 2022-04-03T12:18 true PT1M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, украина, кременчугский нефтеперерабатывающий завод, вооруженные силы украины, владимир зеленский, илья кива