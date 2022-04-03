https://ria.ru/20220403/ukraina-1781530882.html
Кива прокомментировал удары по НПЗ в Одессе и Кременчуге
Кива прокомментировал удары по НПЗ в Одессе и Кременчуге - РИА Новости, 03.04.2022
Кива прокомментировал удары по НПЗ в Одессе и Кременчуге
Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на Украине меняет расстановку сил, приближая поражение... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:18
2022-04-03T12:18
2022-04-03T12:22
в мире
одесса
украина
кременчугский нефтеперерабатывающий завод
вооруженные силы украины
владимир зеленский
илья кива
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива считает, что уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на Украине меняет расстановку сил, приближая поражение украинских войск и капитуляцию режима Владимира Зеленского.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ударом высокоточных ракет в воскресенье уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых шли поставки топлива для украинских войск на Николаевском направлении. В субботу в ведомстве заявили об уничтожении хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода."Именно фактор отсутствия топлива может сыграть ключевую роль в подрыве боеспособности ВСУ сегодняшнего противостояния, особенно на Востоке Украины. Боевую технику уже сегодня просто нечем заправлять, и она: танки, БМП, самоходные орудия, реактивные установки - все это просто превращается в металлолом… И этот фактор существенно меняет расстановку сил и приближая поражение ВСУ и капитуляцию режима Зеленского", - написал Кива в Telegram-канале.По его словам, у Зеленского был шанс не допустить уничтожение инфраструктуры и гибель людей."Нужно было просто принять условия, которые сегодня Зеленский и так готов принимать", - отметил Кива.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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Минобороны РФ: Уничтожен нефтеперерабатывающий завод в районе города Одесса
Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод и склады с ГСМ в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одесса, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении", — сказал он.
2022-04-03T12:18
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PT1M30S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесса, украина, кременчугский нефтеперерабатывающий завод, вооруженные силы украины, владимир зеленский, илья кива
12:18 03.04.2022 (обновлено: 12:22 03.04.2022)
Кива прокомментировал удары по НПЗ в Одессе и Кременчуге
Экс-депутат Рады Кива: лишение украинских войск топлива приближает капитуляцию Зеленского