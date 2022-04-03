11:10 03.04.2022 (обновлено: 16:05 03.04.2022)
Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине
Глава Минфина Германии Линднер заявил, что немцы станут беднее из-за событий на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния немцев, заявил в интервью Bild министр финансов Германии Кристиан Линднер.
"События на Украине сделают нас всех беднее, например из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей. Даже государство не сможет остановить это снижение уровня благосостояния. Но можно смягчить самые сильные шоки, именно это мы и делаем", — сказал он.
По словам министра, власти намерены поддержать нуждающихся и предприятия, работа которых окажется под угрозой. Вместе с тем он отметил, что финансы ограничены, а потому меры поддержки могут быть только временными.
"В долгосрочной перспективе нужно заложить новые основы для благополучия", — считает Линднер.
Отвечая на вопрос об инфляции, которая в Германии в марте достигла 7,3 процента, министр признался, что серьезно обеспокоен экономическим развитием, но правительство делает все, чтобы не допустить стагфляции.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В частности, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.