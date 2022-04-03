https://ria.ru/20220403/ukraina-1781524364.html

Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине

Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 03.04.2022

Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине

Ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния немцев, заявил в интервью Bild министр финансов Германии Кристиан Линднер. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T11:10

2022-04-03T11:10

2022-04-03T16:05

германия

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

в мире

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БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния немцев, заявил в интервью Bild министр финансов Германии Кристиан Линднер.По словам министра, власти намерены поддержать нуждающихся и предприятия, работа которых окажется под угрозой. Вместе с тем он отметил, что финансы ограничены, а потому меры поддержки могут быть только временными. "В долгосрочной перспективе нужно заложить новые основы для благополучия", — считает Линднер.Отвечая на вопрос об инфляции, которая в Германии в марте достигла 7,3 процента, министр признался, что серьезно обеспокоен экономическим развитием, но правительство делает все, чтобы не допустить стагфляции.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В частности, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220401/krizis-1781379971.html

германия

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Кадры с полупустыми полками из магазинов в Германии Немецкие супермаркеты испытывают нехватку товаров на фоне продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной. На кадрах, снятых в субботу, видно, что на полках нескольких супермаркетов в Штутгарте отсутствуют основные продукты, такие как растительное масло, спагетти и мука. 2022-04-03T11:10 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

германия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, в мире