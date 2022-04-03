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Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 03.04.2022
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Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине
Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 03.04.2022
Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине
Ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния немцев, заявил в интервью Bild министр финансов Германии Кристиан Линднер. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:10
2022-04-03T16:05
германия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
в мире
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БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния немцев, заявил в интервью Bild министр финансов Германии Кристиан Линднер.По словам министра, власти намерены поддержать нуждающихся и предприятия, работа которых окажется под угрозой. Вместе с тем он отметил, что финансы ограничены, а потому меры поддержки могут быть только временными. "В долгосрочной перспективе нужно заложить новые основы для благополучия", — считает Линднер.Отвечая на вопрос об инфляции, которая в Германии в марте достигла 7,3 процента, министр признался, что серьезно обеспокоен экономическим развитием, но правительство делает все, чтобы не допустить стагфляции.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В частности, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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Кадры с полупустыми полками из магазинов в Германии
Немецкие супермаркеты испытывают нехватку товаров на фоне продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной. На кадрах, снятых в субботу, видно, что на полках нескольких супермаркетов в Штутгарте отсутствуют основные продукты, такие как растительное масло, спагетти и мука.
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германия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, в мире
11:10 03.04.2022 (обновлено: 16:05 03.04.2022)
 
Немцев предупредили о росте уровня бедности из-за ситуации на Украине

Глава Минфина Германии Линднер заявил, что немцы станут беднее из-за событий на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния немцев, заявил в интервью Bild министр финансов Германии Кристиан Линднер.

"События на Украине сделают нас всех беднее, например из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей. Даже государство не сможет остановить это снижение уровня благосостояния. Но можно смягчить самые сильные шоки, именно это мы и делаем", — сказал он.

По словам министра, власти намерены поддержать нуждающихся и предприятия, работа которых окажется под угрозой. Вместе с тем он отметил, что финансы ограничены, а потому меры поддержки могут быть только временными.
"В долгосрочной перспективе нужно заложить новые основы для благополучия", — считает Линднер.
Отвечая на вопрос об инфляции, которая в Германии в марте достигла 7,3 процента, министр признался, что серьезно обеспокоен экономическим развитием, но правительство делает все, чтобы не допустить стагфляции.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. В частности, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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