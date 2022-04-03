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Авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 украинский военный объект - РИА Новости, 03.04.2022
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https://ria.ru/20220403/ukraina-1781519214.html
Авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 украинский военный объект
Авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 украинский военный объект - РИА Новости, 03.04.2022
Авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 украинский военный объект
Боевая авиация РФ поразила с вечера субботы 51 военный объект Украины, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:30
2022-04-03T10:53
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Боевая авиация РФ поразила с вечера субботы 51 военный объект Украины, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины", - сказал генерал.Он уточнил, что уничтожены четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:30 03.04.2022 (обновлено: 10:53 03.04.2022)
 
Авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 украинский военный объект

Конашенков: в течение ночи авиация ВКС России поразила 51 украинский военный объект

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Боевая авиация РФ поразила с вечера субботы 51 военный объект Украины, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины", - сказал генерал.
Он уточнил, что уничтожены четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.
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