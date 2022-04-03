https://ria.ru/20220403/ukraina-1781519214.html

Авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 украинский военный объект

Авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 украинский военный объект - РИА Новости, 03.04.2022

Авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 украинский военный объект

Боевая авиация РФ поразила с вечера субботы 51 военный объект Украины, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:30

2022-04-03T10:30

2022-04-03T10:53

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Боевая авиация РФ поразила с вечера субботы 51 военный объект Украины, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины", - сказал генерал.Он уточнил, что уничтожены четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)