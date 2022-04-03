10:30 03.04.2022 (обновлено: 10:53 03.04.2022)
Авиация ВКС России за ночь уничтожила 51 украинский военный объект
Конашенков: в течение ночи авиация ВКС России поразила 51 украинский военный объект
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолет Ка-52 ВКС РФ выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Боевая авиация РФ поразила с вечера субботы 51 военный объект Украины, сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины", - сказал генерал.
Он уточнил, что уничтожены четыре командных пункта, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районах населенных пунктов Барвенково и Славянск, две артиллерийские батареи, две установки реактивных систем залпового огня, четыре полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка и Крестище, а также 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.
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