https://ria.ru/20220403/ukraina-1781518232.html
МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине
МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине - РИА Новости, 03.04.2022
МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил в воскресенье в Ереване, что правительство его страны готово содействовать мирному процессу на Украине. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:17
2022-04-03T10:17
2022-04-03T10:17
в мире
марио драги
арарат мирзоян
италия
рим
киев
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил в воскресенье в Ереване, что правительство его страны готово содействовать мирному процессу на Украине."Италия... выражает Киеву полную солидарность и поддержку. На данном этом этапе приоритетом для нас являются переговоры между сторонами и гуманитарное перемирие. Правительство Италии готово содействовать мирному процессу", - сказал Ди Майо на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.Он напомнил, что премьер Италии Марио Драги заявил о готовности Рима стать гарантом нейтрального статуса Украины.По словам Ди Майо, украинский вопрос он обсудил с главой МИД Армении.
https://ria.ru/20220401/tseny-1781377932.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марио драги, арарат мирзоян, италия, рим, киев, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине
Глава МИД Италии Ди Майо выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине