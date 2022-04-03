https://ria.ru/20220403/ukraina-1781518232.html

МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине

МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине - РИА Новости, 03.04.2022

МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил в воскресенье в Ереване, что правительство его страны готово содействовать мирному процессу на Украине. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:17

2022-04-03T10:17

2022-04-03T10:17

в мире

марио драги

арарат мирзоян

италия

рим

киев

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил в воскресенье в Ереване, что правительство его страны готово содействовать мирному процессу на Украине."Италия... выражает Киеву полную солидарность и поддержку. На данном этом этапе приоритетом для нас являются переговоры между сторонами и гуманитарное перемирие. Правительство Италии готово содействовать мирному процессу", - сказал Ди Майо на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.Он напомнил, что премьер Италии Марио Драги заявил о готовности Рима стать гарантом нейтрального статуса Украины.По словам Ди Майо, украинский вопрос он обсудил с главой МИД Армении.

https://ria.ru/20220401/tseny-1781377932.html

италия

рим

киев

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Мадина Моргоева

в мире, марио драги, арарат мирзоян, италия, рим, киев, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии