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МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине - РИА Новости, 03.04.2022
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МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине
МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине - РИА Новости, 03.04.2022
МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил в воскресенье в Ереване, что правительство его страны готово содействовать мирному процессу на Украине. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:17
2022-04-03T10:17
в мире
марио драги
арарат мирзоян
италия
рим
киев
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил в воскресенье в Ереване, что правительство его страны готово содействовать мирному процессу на Украине."Италия... выражает Киеву полную солидарность и поддержку. На данном этом этапе приоритетом для нас являются переговоры между сторонами и гуманитарное перемирие. Правительство Италии готово содействовать мирному процессу", - сказал Ди Майо на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.Он напомнил, что премьер Италии Марио Драги заявил о готовности Рима стать гарантом нейтрального статуса Украины.По словам Ди Майо, украинский вопрос он обсудил с главой МИД Армении.
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в мире, марио драги, арарат мирзоян, италия, рим, киев, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:17 03.04.2022
 
МИД Италии выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине

Глава МИД Италии Ди Майо выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил в воскресенье в Ереване, что правительство его страны готово содействовать мирному процессу на Украине.
"Италия... выражает Киеву полную солидарность и поддержку. На данном этом этапе приоритетом для нас являются переговоры между сторонами и гуманитарное перемирие. Правительство Италии готово содействовать мирному процессу", - сказал Ди Майо на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Он напомнил, что премьер Италии Марио Драги заявил о готовности Рима стать гарантом нейтрального статуса Украины.
По словам Ди Майо, украинский вопрос он обсудил с главой МИД Армении.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 20:01
В Италии связали резкий скачок цен с санкциями против России
 
В миреМарио ДрагиАрарат МирзоянИталияРимКиевПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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