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Фонд Кадырова раздал жителям Мариуполя сто тонн продуктов - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781516019.html
Фонд Кадырова раздал жителям Мариуполя сто тонн продуктов
Фонд Кадырова раздал жителям Мариуполя сто тонн продуктов - РИА Новости, 03.04.2022
Фонд Кадырова раздал жителям Мариуполя сто тонн продуктов
Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал жителям Мариуполя 100 тонн продуктов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:55
2022-04-03T09:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов (ученый)
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
признание днр и лнр в россии
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр – РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал жителям Мариуполя 100 тонн продуктов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
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в мире, александр семенов (ученый), донецкая народная республика, россия, донецк (днр), признание днр и лнр в россии
09:55 03.04.2022
 
Фонд Кадырова раздал жителям Мариуполя сто тонн продуктов

Региональный общественный фонд Кадырова раздал жителям Мариуполя сто тонн продуктов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя получают гуманитарную помощь
Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жители Мариуполя получают гуманитарную помощь
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ГРОЗНЫЙ, 3 апр – РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал жителям Мариуполя 100 тонн продуктов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Жителям Мариуполя роздано 100 тонн продуктов. Продовольственный груз, в который вошли соль, мука, сахар, консервы, гречка, рис, макаронные изделия, масло, детское питание, вода и другие продукты, передал мариупольцам дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР Ваха Геремеев", - рассказал Кадыров в канале-Telegram.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
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