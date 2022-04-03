https://ria.ru/20220403/ukraina-1781516019.html

Фонд Кадырова раздал жителям Мариуполя сто тонн продуктов

Фонд Кадырова раздал жителям Мариуполя сто тонн продуктов - РИА Новости, 03.04.2022

Фонд Кадырова раздал жителям Мариуполя сто тонн продуктов

Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал жителям Мариуполя 100 тонн продуктов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:55

2022-04-03T09:55

2022-04-03T09:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр семенов (ученый)

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

признание днр и лнр в россии

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ГРОЗНЫЙ, 3 апр – РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова раздал жителям Мариуполя 100 тонн продуктов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220402/terakt-1781449591.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, александр семенов (ученый), донецкая народная республика, россия, донецк (днр), признание днр и лнр в россии