https://ria.ru/20220403/ukraina-1781513253.html
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ - РИА Новости, 03.04.2022
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ
МО РФ показало уничтожение ударными вертолетами Ка-52 скрытых позиций войск Украины с помощью управляемых ракет "Вихрь". РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:29
2022-04-03T09:29
2022-04-03T09:45
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
ка-52 "аллигатор"
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МО РФ показало уничтожение ударными вертолетами Ка-52 скрытых позиций войск Украины с помощью управляемых ракет "Вихрь".В видео ведомства показана боевая работа нескольких Ка-52, начиная от взлёта, заканчивая посадкой. В частности, вертолеты ведут стрельбу неуправляемыми ракетами с кабрирования, что повышает дальность их полета.Также демонстрируется запись с экрана оператора оружия вертолета, где видно пуск, полет к цели и поражение цели ракетой "Вихрь"."Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники техники ВСУ", - сказали в ведомстве.Там напомнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры уничтожения скрытых позиций ВСУ с помощью ракет "Вихрь"
МО РФ показало уничтожение ударными вертолетами Ка-52 скрытых позиций войск Украины с помощью управляемых ракет "Вихрь".
В видео ведомства показана боевая работа нескольких Ка-52, начиная от взлёта, заканчивая посадкой. В частности, вертолеты ведут стрельбу неуправляемыми ракетами с кабрирования, что повышает дальность их полета.
2022-04-03T09:29
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
09:29 03.04.2022 (обновлено: 09:45 03.04.2022)
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций украинских войск