https://ria.ru/20220403/ukraina-1781513253.html

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ - РИА Новости, 03.04.2022

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ

МО РФ показало уничтожение ударными вертолетами Ка-52 скрытых позиций войск Украины с помощью управляемых ракет "Вихрь". РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:29

2022-04-03T09:29

2022-04-03T09:45

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

ка-52 "аллигатор"

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. МО РФ показало уничтожение ударными вертолетами Ка-52 скрытых позиций войск Украины с помощью управляемых ракет "Вихрь".В видео ведомства показана боевая работа нескольких Ка-52, начиная от взлёта, заканчивая посадкой. В частности, вертолеты ведут стрельбу неуправляемыми ракетами с кабрирования, что повышает дальность их полета.Также демонстрируется запись с экрана оператора оружия вертолета, где видно пуск, полет к цели и поражение цели ракетой "Вихрь"."Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники техники ВСУ", - сказали в ведомстве.Там напомнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

украина

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Ольга Фомченкова

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Кадры уничтожения скрытых позиций ВСУ с помощью ракет "Вихрь" МО РФ показало уничтожение ударными вертолетами Ка-52 скрытых позиций войск Украины с помощью управляемых ракет "Вихрь". В видео ведомства показана боевая работа нескольких Ка-52, начиная от взлёта, заканчивая посадкой. В частности, вертолеты ведут стрельбу неуправляемыми ракетами с кабрирования, что повышает дальность их полета. 2022-04-03T09:29 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ка-52 "аллигатор", вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина