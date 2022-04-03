https://ria.ru/20220403/ukraina-1781511572.html
В Мариуполе 11 мирных жителей пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ
В Мариуполе 11 мирных жителей пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.04.2022
В Мариуполе 11 мирных жителей пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:02
2022-04-03T09:02
2022-04-03T09:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских войск освобожденной ранее части Мариуполя."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденной ранее части н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении.Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.
https://radiosputnik.ria.ru/20220402/mariupol-1781475646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, признание днр и лнр в россии
В Мариуполе 11 мирных жителей пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ
Не менее 11 мирных жителей пострадали из-за обстрелов освобожденной ранее части Мариуполя