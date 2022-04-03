https://ria.ru/20220403/tsentr-1781568035.html
ВС России вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО ВВС Украины
ВС России вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО ВВС Украины - РИА Новости, 03.04.2022
ВС России вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО ВВС Украины
Российские военные вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:54
2022-04-03T19:54
2022-04-03T20:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военные вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, киевская область
19:54 03.04.2022 (обновлено: 20:00 03.04.2022)
ВС России вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО ВВС Украины
Российские военные вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО ВВС Украины