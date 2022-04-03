https://ria.ru/20220403/tsentr-1781568035.html

ВС России вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО ВВС Украины

ВС России вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО ВВС Украины - РИА Новости, 03.04.2022

ВС России вывели из строя Центр управления авиацией и ПВО ВВС Украины

Российские военные вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:54

2022-04-03T19:54

2022-04-03T20:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российские военные вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины, заявил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области выведен из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, киевская область