22:08 03.04.2022 (обновлено: 22:58 03.04.2022)
Лондонская галерея переименовала "Русских танцовщиц" Дега в украинских
Национальная галерея в Лондоне переименовала "Русских танцовщиц" Эдгара Дега в украинских
Новое крыло Национальной галереи в Лондоне
ЛОНДОН, 3 апр – РИА Новости. Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на украинских, следует из данных на сайте музея.
По данным газеты Guardian, решение было принято после соответствующих призывов украинцев в соцсетях.
"Название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему", - приводит издание слова представителя Национальной галереи.
Полотно французского импрессиониста начала ХХ века в настоящее время не выставлено в галерее.
Ранее Национальная галерея сообщила, что из-за спецоперации России на Украине не будет включать картину Рафаэля "Святое семейство" из коллекции Государственного Эрмитажа в выставку "Credit Suisse: Рафаэль", которая начинается 9 апреля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.