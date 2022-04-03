17:19 03.04.2022 (обновлено: 17:34 03.04.2022)
Белый дом: США дадут Украине право самой определить политическое будущее
Белый дом: США дадут Украине возможность самой определить политическое будущее
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне
Сотрудники секретной службы США на площади перед Белым домом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. США предоставят Украине самой определить свое политическое будущее, параллельно продолжая оказывать ей военную поддержку в условиях проводимой РФ военной операции, заявил в воскресенье глава аппарата Белого дома Рон Клейн.
"Что касается политического будущего Украины, то его должна определить сама Украина. Однако, что касается будущего данной военной операции, то ей необходимо дать отпор. Вот почему мы делаем столь многое для того, чтобы поддержать президента Зеленского оружием и иной помощью", - сказал Клейн в эфире телеканала ABC.
Россия начала ее 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.