Рейтинг@Mail.ru
Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М" - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/sputnik-m-1781503680.html
Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М"
Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М" - РИА Новости, 03.04.2022
Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М"
Для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины "Спутник М", но регулятор может поручить провести... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T03:19
2022-04-03T03:19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник м"
общество
здоровье
александр гинцбург
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a48ce5f5485f2f4ff616d4cbe48f4b7.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины "Спутник М", но регулятор может поручить провести дополнительные исследования, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Повторную вакцинацию против коронавируса взрослых в настоящее время можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, в том числе однокомпонентной "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20220402/revaktsinatsiya-1781408428.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770497904_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_ff2a4565b9b5bacd9d1f847154c259ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник м", общество, здоровье, александр гинцбург, москва, россия
03:19 03.04.2022
 
Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М"

Гинцбург: для ревакцинации детей могут начать использовать первый компонент "Спутника М"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вакцина "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины "Спутник М", но регулятор может поручить провести дополнительные исследования, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я надеюсь, что для ревакцинации будет использоваться первый компонент "Спутника М". Хотя регулятор может поручить нам провести дополнительные исследования", — сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, чем будут ревакцинировать детей.

Повторную вакцинацию против коронавируса взрослых в настоящее время можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, в том числе однокомпонентной "Спутник Лайт".
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
Вчера, 03:27
Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "Спутник М"ОбществоЗдоровьеАлександр ГинцбургМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала