https://ria.ru/20220403/sputnik-m-1781503680.html

Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М"

Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М" - РИА Новости, 03.04.2022

Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М"

Для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины "Спутник М", но регулятор может поручить провести... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T03:19

2022-04-03T03:19

2022-04-03T03:19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник м"

общество

здоровье

александр гинцбург

москва

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины "Спутник М", но регулятор может поручить провести дополнительные исследования, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Повторную вакцинацию против коронавируса взрослых в настоящее время можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, в том числе однокомпонентной "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20220402/revaktsinatsiya-1781408428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник м", общество, здоровье, александр гинцбург, москва, россия