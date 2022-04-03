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Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М"
Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М" - РИА Новости, 03.04.2022
Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М"
Для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины "Спутник М", но регулятор может поручить провести... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T03:19
2022-04-03T03:19
2022-04-03T03:19
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вакцина "спутник лайт"
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александр гинцбург
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для ревакцинации подростков против коронавируса могут начать использовать первый компонент вакцины "Спутник М", но регулятор может поручить провести дополнительные исследования, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Повторную вакцинацию против коронавируса взрослых в настоящее время можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, в том числе однокомпонентной "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20220402/revaktsinatsiya-1781408428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник м", общество, здоровье, александр гинцбург, москва, россия
Гинцбург рассказал о ревакцинации детей "Спутником М"
Гинцбург: для ревакцинации детей могут начать использовать первый компонент "Спутника М"