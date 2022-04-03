https://ria.ru/20220403/spetsoperatsiya-1781568765.html

Силы ДНР уничтожили более 40 человек из украинской бригады под Новоселовкой

Силы ДНР уничтожили более 40 человек из украинской бригады под Новоселовкой - РИА Новости, 03.04.2022

Силы ДНР уничтожили более 40 человек из украинской бригады под Новоселовкой

Подразделения ДНР уничтожили более 40 человек личного состава и семь единиц бронетехники украинской 25-й воздушно-десантной бригады в районе Новоселовки, заявил РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T20:03

2022-04-03T20:03

2022-04-03T20:03

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения ДНР уничтожили более 40 человек личного состава и семь единиц бронетехники украинской 25-й воздушно-десантной бригады в районе Новоселовки, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил, что подразделения войск Донецкой народной республики продолжают наступление и ведут бои в районе Новобахмутовки и Троицкого.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр