Силы ДНР уничтожили более 40 человек из украинской бригады под Новоселовкой
Силы ДНР уничтожили более 40 человек и семь бронемашин украинской бригады под Новоселовкой
Военнослужащие Народной милиции ДНР
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения ДНР уничтожили более 40 человек личного состава и семь единиц бронетехники украинской 25-й воздушно-десантной бригады в районе Новоселовки, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе Новоселовки отступающие подразделения украинской 25-й воздушно-десантной бригады в результате артиллерийского удара понесли крупные потери. Уничтожено более 40 человек личного состава и семь единиц бронетехники", - сказал Конашенков.
Он добавил, что подразделения войск Донецкой народной республики продолжают наступление и ведут бои в районе Новобахмутовки и Троицкого.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.