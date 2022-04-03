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Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/spetsoperatsiya-1781539497.html
Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль
Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль - РИА Новости, 03.04.2022
Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль
Цели военной операции на Украине будут достигнуты в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:14
2022-04-03T14:16
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Цели военной операции на Украине будут достигнуты в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы. Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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Мадина Моргоева
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безопасность, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:14 03.04.2022 (обновлено: 14:16 03.04.2022)
 
Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль

Пресс-секретарь президента Песков: цели военной операции будут достигнуты в полном объеме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКолонна военной техники РФ
Колонна военной техники РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна военной техники РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Цели военной операции на Украине будут достигнуты в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы. Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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2 апреля, 08:00
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