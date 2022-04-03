https://ria.ru/20220403/spetsoperatsiya-1781539497.html
Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль
Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль - РИА Новости, 03.04.2022
Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль
Цели военной операции на Украине будут достигнуты в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:14
2022-04-03T14:14
2022-04-03T14:16
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Цели военной операции на Украине будут достигнуты в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы. Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781136350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:14 03.04.2022 (обновлено: 14:16 03.04.2022)
Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль
Пресс-секретарь президента Песков: цели военной операции будут достигнуты в полном объеме