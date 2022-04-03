https://ria.ru/20220403/spetsoperatsiya-1781539497.html

Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль

Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль - РИА Новости, 03.04.2022

Цели военной операции будут достигнуты в полном объеме, заявил Кремль

Цели военной операции на Украине будут достигнуты в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:14

2022-04-03T14:14

2022-04-03T14:16

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Цели военной операции на Украине будут достигнуты в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы. Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20220402/sanktsii-1781136350.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии