https://ria.ru/20220403/spch-1781572000.html

В СПЧ назвали видео из Бучи приемами "геббельсовской пропаганды"

В СПЧ назвали видео из Бучи приемами "геббельсовской пропаганды" - РИА Новости, 03.04.2022

В СПЧ назвали видео из Бучи приемами "геббельсовской пропаганды"

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал видеозапись из украинской Бучи очередной антироссийской провокацией и приемами... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T20:55

2022-04-03T20:55

2022-04-03T20:55

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал видеозапись из украинской Бучи очередной антироссийской провокацией и приемами "геббельсовской пропаганды", а также сравнил их с постановочными кадрами из Сирии.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией"."В СМИ и социальных сетях появилось уже немало подтверждений тому, что СБУ вместе с подручными пропагандистами наспех сварганили очередную антироссийскую провокацию. Многие эксперты подтвердили, что лежащие тела, имитирующие убитых, шевелят руками, кто-то встаёт с обочины дороги, после того, как убедился, что видеокамера его уже не снимает", - заявил Брод РИА Новости.Также он отметил, что российских военных 30 марта там не было и тому есть подтверждение."Есть и подтверждения тому, что 30 марта российских военных в данном населенном пункте не было, там хозяйничала СБУ. Подобные постановочные кадры мы помним по событиям в Сирии, когда нам показывали детей, которые якобы пострадали от химической атаки", - отметил Брод."Все эти приемы геббельсовской пропаганды давно известны и в очередной раз нашли свое подтверждение в действиях киевского режима", - добавил Брод.Как отмечали в военном ведомстве РФ, за время нахождения города под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все подразделения РФ вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле. При этом выезды из города в северном направлении не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками.Более того, 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые "свидетельства преступлений" в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения, отметили в Минобороны России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html

https://ria.ru/20220403/kosachev-1781563982.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина