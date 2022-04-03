https://ria.ru/20220403/sobaki-1781503299.html

Кинолог дал советы по уходу за пожилыми собаками

Кинолог дал советы по уходу за пожилыми собаками - РИА Новости, 03.04.2022

Кинолог дал советы по уходу за пожилыми собаками

Продлить короткую жизнь собак практически невозможно, но если дать стареющему псу много заботы и любви, жизнь пожилой собаки можно качественно улучшить,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T03:07

2022-04-03T03:07

2022-04-03T03:07

владимир голубев

общество

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Продлить короткую жизнь собак практически невозможно, но если дать стареющему псу много заботы и любви, жизнь пожилой собаки можно качественно улучшить, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Пожилых собак, по его словам, следует чаще возить в ветеринарную клинику для проверки здоровья, делать это лучше не реже двух раз в год. Благодаря регулярной профилактике врач сможет выявить потенциальные проблемы и отмечать любые изменения в состоянии здоровья собаки. У пожилых собак могут начаться проблемы с опорно-двигательным аппаратом, зрением или органами желудочно-кишечного тракта, подчеркнул Голубев.Он порекомендовал уделить особое внимание качественному и регулярному питанию. Рацион должен быть обогащён белками и содержать меньше жиров, поскольку собака из-за возраста и подвижности расходует меньше энергии. В то же время пища должна содержать достаточное количество минеральных веществ и витаминов."Если вы используете готовые корма, то лучше всего выбирать полноценный сбалансированный рацион для пожилых собак. Как правило, в его состав будет входить все, что необходимо питомцу для поддержания здоровья. Давайте собаке такую пищу, которую можно без труда пережевывать и которая не вызывает дискомфорта со стороны органов ЖКТ. Подобрать подходящую диету поможет ветеринарный врач", — рассказал кинолог.Собаки, как и человек, с возрастом становятся более чувствительными, поэтому любые стрессовые ситуации могут ухудшить их состояние. Чтобы избежать этого, Голубев посоветовал минимизировать эмоциональную нагрузку — сократить время общения собаки с детьми, молодыми слишком активными собаками, а также воздержаться от длительных поездок или резкой смены обстановки.Кроме того, пожилых псов лучше не перегружать, так как им достаточно сложно выполнять все то, что они делали, будучи щенками. Кинолог порекомендовал пересмотреть режим прогулок и активности, но не думать при этом, что пожилому псу совсем не нужна физическая нагрузка."Питомцу, возможно, потребуется больше отдыха и сна, но это не значит, что пес должен все время лежать дома. Если вы не будете заниматься с питомцем и побуждать собаку двигаться, она быстро угаснет на лежанке. Не отменяйте прогулки с пожилым псом. Вы можете сократить время нахождения на улице и поменять маршрут прогулки, но отказываться от неё не нужно", — добавил он.Иммунитет собак с возрастом тоже слабеет, поэтому пожилых питомцев важно защищать от переохлаждения, стресса и сильных нагрузок. Лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом о необходимости давать собаке комплекс витаминов.Кинолог также призвал не забывать, что ничто так не ободряет собаку, как забота и внимание любимого хозяина. По-настоящему любимый пес будет здоров и счастлив до глубокой старости, радуя хозяина своим присутствием как можно дольше, добавил он.

https://ria.ru/20220327/komandy-1780291374.html

https://ria.ru/20220320/sobaki-1779096715.html

https://ria.ru/20220211/sobaki-1772323065.html

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир голубев, общество, российская кинологическая федерация (ркф)