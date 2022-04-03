https://ria.ru/20220403/snegopad-1781511207.html
Циклон "Катарина" принес в Москву половину месячной нормы осадков
Циклон "Катарина" принес в Москву половину месячной нормы осадков - РИА Новости, 03.04.2022
Циклон "Катарина" принес в Москву половину месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:01
2022-04-03T09:01
2022-04-03T09:01
общество
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Циклон "Катарина" принес в Центральную Россию снегопады, которые бывают в начале апреля всего 1 раз за полвека. Так, например, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 20 миллиметров осадков, а в центре города, на Балчуге – 22 миллиметра, что составляет 50% всей месячной нормы", - сказал Тишковец РИА Новости.Он добавил, что в ближнем Подмосковье больше всего в осадкомеры попало в Михайловском – 24 миллиметра и Долгопрудном – 25 миллиметров.По его словам, основное ненастье уже позади."С отходом циклона в Волго-Вятский регион снегопады пойдут на убыль и прекратятся в Москве к 15 часам, но выпадет уже не более 1-2 миллиметров, после чего окончательно распогодится, но похолодает", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20220402/pogoda-1781436262.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец
Циклон "Катарина" принес в Москву половину месячной нормы осадков
Синоптик Тишковец: во время снегопада в Москве выпала половина месячной нормы осадков
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Циклон "Катарина" принес в Центральную Россию снегопады, которые бывают в начале апреля всего 1 раз за полвека. Так, например, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 20 миллиметров осадков, а в центре города, на Балчуге – 22 миллиметра, что составляет 50% всей месячной нормы", - сказал Тишковец РИА Новости.
Он добавил, что в ближнем Подмосковье
больше всего в осадкомеры попало в Михайловском – 24 миллиметра и Долгопрудном
– 25 миллиметров.
"Вся норма апреля – 44 миллиметра. До рекорда прошедшего дня, который держится в столице с 1972 года, не хватило всего 1,5 миллиметра! Максимум же по осадкам за весь апрель принадлежит 1965 году, когда метеорологи зафиксировали 31 миллиметр", - пояснил Тишковец.
По его словам, основное ненастье уже позади.
"С отходом циклона в Волго-Вятский регион снегопады пойдут на убыль и прекратятся в Москве
к 15 часам, но выпадет уже не более 1-2 миллиметров, после чего окончательно распогодится, но похолодает", - заключил синоптик.