https://ria.ru/20220403/snegopad-1781511207.html

Циклон "Катарина" принес в Москву половину месячной нормы осадков

Циклон "Катарина" принес в Москву половину месячной нормы осадков - РИА Новости, 03.04.2022

Циклон "Катарина" принес в Москву половину месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T09:01

2022-04-03T09:01

2022-04-03T09:01

общество

москва

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Циклон "Катарина" принес в Центральную Россию снегопады, которые бывают в начале апреля всего 1 раз за полвека. Так, например, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 20 миллиметров осадков, а в центре города, на Балчуге – 22 миллиметра, что составляет 50% всей месячной нормы", - сказал Тишковец РИА Новости.Он добавил, что в ближнем Подмосковье больше всего в осадкомеры попало в Михайловском – 24 миллиметра и Долгопрудном – 25 миллиметров.По его словам, основное ненастье уже позади."С отходом циклона в Волго-Вятский регион снегопады пойдут на убыль и прекратятся в Москве к 15 часам, но выпадет уже не более 1-2 миллиметров, после чего окончательно распогодится, но похолодает", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20220402/pogoda-1781436262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец