https://ria.ru/20220403/snaryad-1781544793.html

Житель из Белгородской области рассказал о попадании осколков снаряда в дом

Житель из Белгородской области рассказал о попадании осколков снаряда в дом - РИА Новости, 03.04.2022

Житель из Белгородской области рассказал о попадании осколков снаряда в дом

Житель села Черемошное в Белгородской области рассказал РИА Новости о последствиях пятничного попадания снаряда в поле рядом с его участком, осколки повредили... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T15:09

2022-04-03T15:09

2022-04-03T18:35

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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ЧЕРЕМОШНОЕ (Белгородская область), 3 апр - РИА Новости. Житель села Черемошное в Белгородской области рассказал РИА Новости о последствиях пятничного попадания снаряда в поле рядом с его участком, осколки повредили забор и окна, попали внутрь дома.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в пятницу побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.Черемошное входит в Яснозоренское сельское поселение. По словам местного жителя по имени Виталий, в пятницу, когда снаряд в поле рядом с его домом, он и его жена находились на работе.Он показал кусок проволоки, которая оказалась в доме: " Это то, что залетело. Хорошо, что наши сбили это".Виталий ведёт к воронке, куда попал снаряд. Вокруг, куда хватает взгляда, выжженная трава. Спускается в яму, она ему примерно по пояс."До дома 150 метров, от того ,что земля тут вспахана - подготовлено под посевы, - пожар не произошел. А так взрывная волна была сильная, даже поломало стойки забора. Страшно ли жить? А куда деваться, будем до конца оставаться", - сказал мужчина.

https://ria.ru/20220402/belgorod-1781460907.html

белгородская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область