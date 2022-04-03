https://ria.ru/20220403/snaryad-1781544793.html
Житель из Белгородской области рассказал о попадании осколков снаряда в дом
Житель из Белгородской области рассказал о попадании осколков снаряда в дом - РИА Новости, 03.04.2022
Житель из Белгородской области рассказал о попадании осколков снаряда в дом
Житель села Черемошное в Белгородской области рассказал РИА Новости о последствиях пятничного попадания снаряда в поле рядом с его участком, осколки повредили... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T15:09
2022-04-03T15:09
2022-04-03T18:35
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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ЧЕРЕМОШНОЕ (Белгородская область), 3 апр - РИА Новости. Житель села Черемошное в Белгородской области рассказал РИА Новости о последствиях пятничного попадания снаряда в поле рядом с его участком, осколки повредили забор и окна, попали внутрь дома.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в пятницу побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.Черемошное входит в Яснозоренское сельское поселение. По словам местного жителя по имени Виталий, в пятницу, когда снаряд в поле рядом с его домом, он и его жена находились на работе.Он показал кусок проволоки, которая оказалась в доме: " Это то, что залетело. Хорошо, что наши сбили это".Виталий ведёт к воронке, куда попал снаряд. Вокруг, куда хватает взгляда, выжженная трава. Спускается в яму, она ему примерно по пояс."До дома 150 метров, от того ,что земля тут вспахана - подготовлено под посевы, - пожар не произошел. А так взрывная волна была сильная, даже поломало стойки забора. Страшно ли жить? А куда деваться, будем до конца оставаться", - сказал мужчина.
https://ria.ru/20220402/belgorod-1781460907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
15:09 03.04.2022 (обновлено: 18:35 03.04.2022)
Житель из Белгородской области рассказал о попадании осколков снаряда в дом
Житель села в Белгородской области рассказал о попадании осколков снаряда в дом
ЧЕРЕМОШНОЕ (Белгородская область), 3 апр - РИА Новости.
Житель села Черемошное в Белгородской области рассказал
РИА Новости о последствиях пятничного попадания снаряда в поле рядом с его участком, осколки повредили забор и окна, попали внутрь дома.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
рассказал, что в пятницу побывал на местах взрывов рядом с селами Никольское и Ясные Зори. По его словам, пострадавших нет. В Никольском была нарушена линия электропередачи, но ее восстановили. В Ясных Зорях от хлопка повреждено одно окно в жилом доме.
Черемошное входит в Яснозоренское сельское поселение. По словам местного жителя по имени Виталий, в пятницу, когда снаряд в поле рядом с его домом, он и его жена находились на работе.
"Как только мне сообщили, что такое произошло, сразу приехал домой. К этому моменту уже все было спокойно. Пожарные потушили поле. У меня посекло осколками забор, окна. Один даже залетел в дом, прожёг ковер", - рассказал мужчина.
Он показал кусок проволоки, которая оказалась в доме: " Это то, что залетело. Хорошо, что наши сбили это".
Виталий ведёт к воронке, куда попал снаряд. Вокруг, куда хватает взгляда, выжженная трава. Спускается в яму, она ему примерно по пояс.
"До дома 150 метров, от того ,что земля тут вспахана - подготовлено под посевы, - пожар не произошел. А так взрывная волна была сильная, даже поломало стойки забора. Страшно ли жить? А куда деваться, будем до конца оставаться", - сказал мужчина.