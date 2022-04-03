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СК завел новые дела после обстрелов со стороны ВСУ территорий ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/sk-1781576881.html
СК завел новые дела после обстрелов со стороны ВСУ территорий ДНР и ЛНР
СК завел новые дела после обстрелов со стороны ВСУ территорий ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.04.2022
СК завел новые дела после обстрелов со стороны ВСУ территорий ДНР и ЛНР
СК РФ возбуждены новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T21:58
2022-04-03T21:58
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
мариуполь
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. СК РФ возбуждены новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что, по данным следствия, в ЛНР со 2 по 3 апреля украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения в городах Первомайск, Рубежное, а также населенном пункте Донецкий. Уточняется, что в результате обстрелов ранены две мирные жительницы, одна из которых получила ранение в ходе эвакуации гражданского населения и скончалась в лечебном учреждении от травм. Кроме того, повреждены жилые дома, здание детского сада и хозяйственные постройки.Добавляется, что в ДНР со 2 по 3 апреля украинские силовики произвели обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк и Мариуполь, а также населенных пунктах Васильевка, Александровка, Володарское, Новомайорское, Сартана."В результате обстрелов четыре мирных жителя погибли, 27, среди которых один несовершеннолетний, получили ранения различной степени тяжести. За медицинской помощью в лечебные учреждения ДНР обратились также 10 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний. Кроме того, находясь на лечении в медицинском учреждении, двое в результате ранее полученных ранений скончались. В результате обстрелов ДНР повреждены жилые дома, хозяйственные строения и здание женской консультации", - отметили в СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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донбасс
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донбасс, следственный комитет россии (ск рф), в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, мариуполь
21:58 03.04.2022
 
СК завел новые дела после обстрелов со стороны ВСУ территорий ДНР и ЛНР

СК завел новые дела после обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. СК РФ возбуждены новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По фактам очередных массированных обстрелов возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления ... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным следствия, в ЛНР со 2 по 3 апреля украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения в городах Первомайск, Рубежное, а также населенном пункте Донецкий. Уточняется, что в результате обстрелов ранены две мирные жительницы, одна из которых получила ранение в ходе эвакуации гражданского населения и скончалась в лечебном учреждении от травм. Кроме того, повреждены жилые дома, здание детского сада и хозяйственные постройки.
Добавляется, что в ДНР со 2 по 3 апреля украинские силовики произвели обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк и Мариуполь, а также населенных пунктах Васильевка, Александровка, Володарское, Новомайорское, Сартана.
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"В результате обстрелов четыре мирных жителя погибли, 27, среди которых один несовершеннолетний, получили ранения различной степени тяжести. За медицинской помощью в лечебные учреждения ДНР обратились также 10 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний. Кроме того, находясь на лечении в медицинском учреждении, двое в результате ранее полученных ранений скончались. В результате обстрелов ДНР повреждены жилые дома, хозяйственные строения и здание женской консультации", - отметили в СК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСледственный комитет России (СК РФ)В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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