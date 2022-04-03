https://ria.ru/20220403/sk-1781576881.html

СК завел новые дела после обстрелов со стороны ВСУ территорий ДНР и ЛНР

СК завел новые дела после обстрелов со стороны ВСУ территорий ДНР и ЛНР - РИА Новости, 03.04.2022

СК завел новые дела после обстрелов со стороны ВСУ территорий ДНР и ЛНР

СК РФ возбуждены новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:58

2022-04-03T21:58

2022-04-03T21:58

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. СК РФ возбуждены новые уголовные дела по факту обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов ДНР и ЛНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что, по данным следствия, в ЛНР со 2 по 3 апреля украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения в городах Первомайск, Рубежное, а также населенном пункте Донецкий. Уточняется, что в результате обстрелов ранены две мирные жительницы, одна из которых получила ранение в ходе эвакуации гражданского населения и скончалась в лечебном учреждении от травм. Кроме того, повреждены жилые дома, здание детского сада и хозяйственные постройки.Добавляется, что в ДНР со 2 по 3 апреля украинские силовики произвели обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк и Мариуполь, а также населенных пунктах Васильевка, Александровка, Володарское, Новомайорское, Сартана."В результате обстрелов четыре мирных жителя погибли, 27, среди которых один несовершеннолетний, получили ранения различной степени тяжести. За медицинской помощью в лечебные учреждения ДНР обратились также 10 мирных жителей, в том числе один несовершеннолетний. Кроме того, находясь на лечении в медицинском учреждении, двое в результате ранее полученных ранений скончались. В результате обстрелов ДНР повреждены жилые дома, хозяйственные строения и здание женской консультации", - отметили в СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донбасс, следственный комитет россии (ск рф), в мире, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, мариуполь