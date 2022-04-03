https://ria.ru/20220403/sk-1781565738.html

Бастрыкин поручил расследовать преступления против мирных жителей Донбасса

Бастрыкин поручил расследовать преступления против мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 03.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать преступления против мирных жителей Донбасса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать еще несколько преступлений против мирных жителей Донбасса, сообщается в... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:28

2022-04-03T19:28

2022-04-03T19:28

обострение ситуации в днр и лнр

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

ситуация в днр и лнр

александр бастрыкин

луганская народная республика

донбасс

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать еще несколько преступлений против мирных жителей Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила в интервью РИА Новости, что участники нацбатальонов, базируясь в селе Новая Краснянка, во время обострения боевых действий использовали в качестве живого щита подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей."По данному факту председатель СК России поручил следователям Главного следственного управления возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.Помимо этого, в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что жительница города Первомайска 1985 года рождения получила ранения в результате утреннего обстрела населенного пункта со стороны украинских войск. "В рамках расследования уже возбужденных уголовных дел следователи дадут правовую оценку и данному факту", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр, александр бастрыкин, луганская народная республика, донбасс