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Бастрыкин поручил расследовать преступления против мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/sk-1781565738.html
Бастрыкин поручил расследовать преступления против мирных жителей Донбасса
Бастрыкин поручил расследовать преступления против мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 03.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать преступления против мирных жителей Донбасса
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать еще несколько преступлений против мирных жителей Донбасса, сообщается в... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:28
2022-04-03T19:28
обострение ситуации в днр и лнр
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
ситуация в днр и лнр
александр бастрыкин
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать еще несколько преступлений против мирных жителей Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила в интервью РИА Новости, что участники нацбатальонов, базируясь в селе Новая Краснянка, во время обострения боевых действий использовали в качестве живого щита подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей."По данному факту председатель СК России поручил следователям Главного следственного управления возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.Помимо этого, в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что жительница города Первомайска 1985 года рождения получила ранения в результате утреннего обстрела населенного пункта со стороны украинских войск. "В рамках расследования уже возбужденных уголовных дел следователи дадут правовую оценку и данному факту", - добавляется в сообщении.
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украина
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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр, александр бастрыкин, луганская народная республика, донбасс
19:28 03.04.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать преступления против мирных жителей Донбасса

Бастрыкин поручил расследовать очередные преступления против мирных жителей Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать еще несколько преступлений против мирных жителей Донбасса, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила в интервью РИА Новости, что участники нацбатальонов, базируясь в селе Новая Краснянка, во время обострения боевых действий использовали в качестве живого щита подопечных дома-интерната для инвалидов и пожилых людей.
"По данному факту председатель СК России поручил следователям Главного следственного управления возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщали, что жительница города Первомайска 1985 года рождения получила ранения в результате утреннего обстрела населенного пункта со стороны украинских войск. "В рамках расследования уже возбужденных уголовных дел следователи дадут правовую оценку и данному факту", - добавляется в сообщении.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРАлександр БастрыкинЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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