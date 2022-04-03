https://ria.ru/20220403/sholts-1781571685.html
Шольц допустил ужесточение санкций против России
Шольц допустил ужесточение санкций против России - РИА Новости, 03.04.2022
Шольц допустил ужесточение санкций против России
Германия обсудит с партнерами новые меры против России и продолжит поддержку Украины оружием, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T20:49
2022-04-03T20:49
2022-04-03T20:49
в мире
украина
россия
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Германия обсудит с партнерами новые меры против России и продолжит поддержку Украины оружием, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Он повторил ранее сделанное им заявление в Twitter, в котором призвал обеспечить доступ международным организациям в Киевскую область для фиксации событий в городе Буче.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".Шольц уточнил в заявлении, что в частности речь идет о Международном комитете Красного Креста. Фото и видео из Бучи он назвал "страшными и вызывающими ужас". Произошедшее он назвал военным преступлением и призвал расследовать его для привлечения к ответственности."Мы примем в последующие дни в кругу союзников новые меры. Президент Путин и его сторонники почувствуют последствия. И мы продолжим поставлять Украине вооружения, чтобы она могла защищаться против российского вторжения", - заявил Шольц.Как отмечали в военном ведомстве РФ, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220402/sholts-1781491734.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, олаф шольц
Шольц допустил ужесточение санкций против России
Канцлер Германии Шольц допустил ужесточение санкций против России
БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Германия обсудит с партнерами новые меры против России и продолжит поддержку Украины оружием, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он повторил ранее сделанное им заявление в Twitter, в котором призвал обеспечить доступ международным организациям в Киевскую область
для фиксации событий в городе Буче.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо. В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией".
Шольц уточнил в заявлении, что в частности речь идет о Международном комитете Красного Креста. Фото и видео из Бучи он назвал "страшными и вызывающими ужас". Произошедшее он назвал военным преступлением и призвал расследовать его для привлечения к ответственности.
"Мы примем в последующие дни в кругу союзников новые меры. Президент Путин и его сторонники почувствуют последствия. И мы продолжим поставлять Украине
вооружения, чтобы она могла защищаться против российского вторжения", - заявил Шольц.
Как отмечали в военном ведомстве РФ
, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.